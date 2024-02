Oberhausen. Nur noch acht freie Plätze für Schwerstkranke in der Stadt. Die Lage in den Krankenhäusern vor Ort spitzt sich zu.

Der Rettungssanitäter ist verzweifelt: „Mal sehen, wohin wir Sie bringen können! Wenn wir Pech haben, müssen wir, so wie in der letzten Woche, wieder bis nach Bad Oeynhausen fahren – alle Krankenhäuser im näheren Umkreis sind dicht.“ Passiert ist dieser Vorfall vor wenigen Tagen in einer Nachbarstadt. Betroffen ein Patient kurz vorm Lungenversagen. Ein Alptraum. Ein Blick ins Divi-Intensivregister des Robert Koch-Instituts (RKI), das die freien Betten auf den Intensivstationen tagesaktuell festhält, bestätigt: Die Zeichen in NRW stehen auf Rot. Es gibt kaum noch freie Betten für Schwerstkranke. Auch in Oberhausen?