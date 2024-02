Oberhausen. Ein aufregender Tag für Oberhausen ist zu Ende gegangen - die Kriegsbombe ist entschärft. Aber erst wusste niemand, wie dick der Blindgänger ist.

Die Entschärfung eines Blindgängers hat Oberhausen am Dienstag den ganzen Tag über in Atem gehalten. In Sterkrade, direkt an der Bahnlinie gegenüber dem leerstehenden Finke-Möbelhaus, lag eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Erde.

Die Sondierungsarbeiten nahe der Sterkrader Innenstadt begannen bereits am frühen Morgen, denn zunächst mussten die Fachleute klären, ob es sich beim Schatten auf den Luftbildaufnahmen des Zweiten Weltkriegs überhaupt um eine Bombe handelte. Um 9.45 Uhr war dies klar: Das Fünf-Zentner-Ding muss im Laufe des Tages ungefährlich gemacht werden. Nach der Evakuierung von etwa 900 Anwohnern am Nachmittag konnte die Bombe dann am Abend um 18.55 Uhr von den Fachleuten entschärft werden. Der Aufwand für die Bombenentschärfung war letztendlich geringer, als viele Fachleute zuvor gedacht hatten.

Wochenlange Vorbereitung auf den Kampfmittel-Entschärfungstag 20. Februar 2024

Denn wochenlang hatte sich die Stadt Oberhausen auf diesen Tag akribisch vorbereitet - und zwar auf den schlimmsten denkbaren Fall einer überaus dicken Weltkriegsbombe im Boden direkt an den Eisenbahngleisen in Sterkrade. Bereits im Dezember 2023 hatte die Bezirksregierung die Rathaus-Spitze über den heiklen Fund informiert. Die Experten vermuteten den Blindgänger im Erdreich nahe der Sterkrader Innenstadt, direkt an der Bahnlinie des Betuwe-Ausbaus. Schnell war klar: Sollte es sich um einen Zehn-Zentner-Blindgänger handeln, steht der Stadt die größte Evakuierung seit Jahrzehnten bevor. 4300 Menschen hätten ihr Zuhause verlassen, das Klinikum St. Clemens hätte evakuiert werden müssen.

Nur weit entfernt von der Bombenfundstelle direkt an den Gleisen von Oberhausen-Sterkrade durften Fotografen Bilder anfertigen. © FUNKE Foto Services | Lars Fröhlich

Bombe in Oberhausen: Aufatmen am Morgen

Doch Aufatmen am Morgen: Gegen 9.45 Uhr kam die offizielle Bestätigung, dass es sich bei dem Blindgänger „nur“ um eine Fünf-Zentner-Bombe handelt, die die alliierten Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg auf Oberhausen geworfen haben, die damals aber nicht explodiert ist. Für die Entschärfung musste demnach nur ein kleinerer Radius von 250 statt 500 Metern um die Bombe evakuiert werden. Nur noch 900 Anwohner waren so betroffen. Das St. Clemens-Krankenhaus musste nicht mehr komplett leergeräumt werden, Klinikbetreiber Ameos konnte die geringe Zahl an betroffenen Patienten (etwa 20) innerhalb des Hauses verlegen - und zwar auf die von der Fundstelle weiter entfernt liegenden Seite des Gebäudes.

Nerven flattern nie. Aber die Anspannung ist immer da. Frank Stommel - Sprengmeister

Die Nachricht von der „kleinen Bombe“ sprach sich schnell herum. Eine halbe Stunde später rückten die ersten Einheiten von DRK und Katastrophenschutz in Kolonnenfahrt wieder ab. Sie hatten in der eigens auf dem Stoag-Gelände an der Max-Eyth-Straße eingerichteten Sammelstelle auf ihren Einsatz gewartet. 155 Rettungswagen und rund 500 Feuerwehrleute aus ganz NRW waren am frühen Morgen nach Oberhausen gekommen, um die hiesigen Einsatzkräfte bei einer möglichen Groß-Evakuierung zu unterstützen. Nach der „halben“ Entwarnung zogen sie wieder ab. Aus einem der Einsatzfahrzeuge auf dem Stoag-Gelände tönte per Lautsprecher: „Schönen Feierabend!“

Sprengmeister Frank Stommel (Archivbild von 2022) war für die Entschärfung der Weltkriegsbombe in Oberhausen-Sterkrade zuständig. Am Abend war sein Werk erfolgreich erledigt. © WAZ Essen | Gerd Niewerth

Den hatte Sprengmeister Frank Stommel zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ganz im Gegenteil: Der Sprengmeister der Kampfmittel-Beseitigung der Bezirksregierung bereitete sich da auf seinen Einsatz am Abend vor. Am Nachmittag informierte das Ordnungsamt zu Fuß die Sterkrader Bewohner des inneren Kreises: Sie mussten bis 17 Uhr ihre Wohnung, ihr Haus verlassen. Feuerwehr-Autos informierten über Lautsprecher im äußeren 500-Meter-Kreis die Bürger, dass sie in dieser Zone ab 17 Uhr in ihren Wohnungen bleiben müssen - Aufenthalt draußen: Verboten! Gegen 17.30 Uhr zeigte sich Ordnungsdezernent Michael Jehn mit dem Ablauf des Tages zufrieden: „Es läuft alles minutiös und planmäßig. Wir haben unseren Zeitplan exakt eingehalten.“

Es läuft alles minutiös und planmäßig. Wir haben unseren Zeitplan exakt eingehalten. Michael Jehn - Ordnungsdezernent der Stadt Oberhausen

Der Oberhausener Ordnungsdezernent Michael Jehn hat an diesem Bomben-Entschärfungstag die Leitung des Einsatzstabes. © Oberhausen | Gerd Wallhorn

Rund 150 Blindgänger hat Frank Stommel in seinem Leben als Sprengmeister schon entschärft. „Nerven flattern nie. Aber die Anspannung ist immer da“, sagt er am Vormittag. Mit handelsüblichem Öl entfernte er zunächst den Rost und legte so den Zünder frei. Dann begann das Warten. Denn der Sprengmeister darf immer erst dann mit seiner heiklen Arbeit am Zünder beginnen, wenn das Ordnungsamt sein Einverständnis erteilt. Und das passiert nur, wenn man sicher ist, dass sich keine Personen mehr im Gefahrenbereich aufhalten. Das war um 18.10 Uhr der Fall. Stommel begann, die Fliegerbombe zu entschärfen.

Für die Entschärfung der Bombe brauchte Frank Stommel nicht allzu lange: Nach 45 Minuten war seine Arbeit entledigt, die Stadt konnte die Warnungen an die Bevölkerung aufheben. Ordnungsdezernent Jehn sprach von einem erfolgreichen Einsatz der vielen Helferinnen und Helfer. „Es ist alles gut gelaufen, wir können jetzt alles zurückabwickeln und den Tag beenden.“

