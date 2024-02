Oberhausen. Ein neuer Lieferdienst versorgt Oberhausen mit Speisen aus Restaurants und Imbissen. Welche Stadtteile beliefert werden.

Lebensmittel und Speisen als Lieferware, dafür sorgt in Oberhausen seit Dienstag (20. Februar) ein weiterer Anbieter: Das finnische Dienstleistungsunternehmen Wolt weitet sein vorhandenes Liefergebiet erstmalig auf Oberhausen aus. Kunden können über die Handy-App des Anbieters oder die Internetseite durch eine Auswahl von lokalen und benachbarten Restaurants und Imbissen stöbern. Die anklickbaren Gerichte aus der digitalen Speisekarte landen dann im Warenkorb.

Je nachdem, bei wem die Kunden bestellen, fallen dafür Lieferkosten (bis zu 4 Euro) an. Es gibt aber auch Angebote mit Rabatten und keinen Bringgebühren. Auch das Abo-Modell „Wolt plus“ steht mit auf der Preisliste. Bei dieser Variante zahlen Kunden monatlich knapp 5 Euro und müssen danach bei vielen Lokalen unabhängig von der Bestellhäufigkeit gar keine Lieferkosten mehr zahlen.

Lieferdienst Wolt in Oberhausen: Five Guys, 60 Seconds To Napoli bis L‘Osteria

Wolt verspricht, dass Kunden aus Oberhausen derzeit aus rund 45 Restaurants und Imbissen auswählen können. Darunter befinden sich bekannte Namen aus dem Centro Oberhausen, aber auch beliebte Szene-Brutzler aus den Stadtteilen wie Matus Burritos aus Alstaden. Ebenfalls dabei sind zum Beispiel: Five Guys, 60 Seconds To Napoli, Starbucks, Subway, Burgerme, McDonald’s, Mosch Mosch, L‘Osteria und KFC.

Die Lieferzeit ist bei den Oberhausener Lokalen recht unterschiedlich und geht zwischen 20 Minuten und 50 Minuten recht weit auseinander. Zu welchen Uhrzeiten sich die Kunden das Essen bestellen können, variiert ebenfalls stark, je nach Küchenzeiten. Für die Auslieferung setzt Wolt hellblau gekleidete Fahrradkuriere ein. Kunden können ihre bestellten Speisen aber auch selbst abholen.

Lieferdienst Wolt in Oberhausen: Einzelhändler eingebunden - Liefergebiet im Süden

Neben den Restaurants sollen künftig Einzelhändler stärker eingebunden werden. Derzeit machen bei Wolt der Obsthändler „Boop Boop Früchte“ und der Kosmetik-Spezialist „Lush“ mit. Weitere Namen sollen folgen. Wolt sieht sich nach eigenen Worten auf dem Weg zum Alleslieferer.

Das Liefergebiet in Oberhausen ist zum Start allerdings noch etwas dünn: Derzeit werden das Marienviertel sowie das Knappenviertel, Lirich, Alstaden und Dümpten angefahren. Wolt beliefert in Deutschland mehr als 40 Städte. Weltweit wird der Service in 500 Städten in 25 Ländern angeboten.

