Bombe in Oberhausen: Erste Bilder vom Tag der Evakuierung

Nur wenige Menschen sind mittags vor der Bombenentschärfung in der Sterkrader Innenstadt unterwegs, am Dienstag den 20. Februar 2024 in Oberhausen-Sterkrade. Mitarbeiter der Ordnungsbehörde kontollieren die Evakuierungszone, in der Menschen aufgefordert sind ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen. © FUNKE Foto Services | Lars Fröhlich