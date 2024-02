Oberhausen. Seit gut 100 Jahren dinieren Gäste in der Schlossgastronomie Kaisergarten in Oberhausen. Küche vereint Bodenständigkeit und Finesse. Ein Test.

Seit 1923 müssen Besucherinnen und Besucher nach einem Spaziergang durch den Kaisergarten nicht hungrig nach Hause gehen. Damals eröffnete die erste Schloss-Gaststätte an der heutigen Konrad-Adenauer-Allee – die Geburtsstunde der Schlossgastronomie Kaisergarten, wie wir sie heute kennen. Doch lässt es sich in dem Restaurant wirklich so herrschaftlich speisen, wie der Name vermuten lässt? Wir haben den Test gemacht – wie immer anonym, unangekündigt und mit subjektiven Geschmacksknospen. Und unsere Rechnung haben wir selbstverständlich selbst gezahlt.