Oberhausen. Die 23-jährige Hanna Schwalbe konzertierte schon als Sechsjährige vor großem Publikum - und zeigt sich im Ebertbad romantisch.

Medienerfahren ist Hanna Schwalbe schon seit einem guten Dutzend Jahren: Damals posierte die heute erst 23-Jährige noch mit ihren Schwestern Sophie und Elena als kindliches Begabten-Trio auf dem Klavierdeckel im Hamburger Elternhaus hockend - und mit einer Violine im Arm. Als Gast des Künstlerfördervereins will sie nun am Sonntag, 25. Februar, um 11 Uhr im Ebertbad als Pianistin brillieren und präsentiert ein anspruchsvolles Programm zwischen Wiener Klassik und Facetten der Romantik.

Als Kind einer musikalischen Familie begann Hanna Schwalbe schon als Vierjährige mit dem Klavier- und Geigenspiel. Bereits mit sechs Jahren hatte sie ihren ersten Auftritt in der Hamburger Laeiszhalle, dem klassizistischen „Vorgänger“ der Elbphilharmonie. Mit 14 Jahren begann sie ihr Frühstudium am Institut zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter in Hannover. Nach dem Abitur studierte sie seit 2018 dort weiter - auch an historischen Tasteninstrumenten.

Am erprobten „Missfits“-Steinway im Ebertbad

Bereits in jungen Jahren gewann Hanna Schwalbe viele Preise bei Jugendwettbewerben. 2017 gewann sie - als 16-Jährige - im Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ einen ersten Preis mit Höchstpunktzahl, verbunden mit einem Sonderpreis der Deutschen Stiftung Musikleben. Das Preisträgerkonzert wurde im WDR übertragen und auf CD veröffentlicht.

Am erprobten „Missfits“-Steinway im Ebertbad eröffnet die junge Virtuosin die 233. Matinee des Künstlerfördervereins mit Beethovens Waldstein-Sonate, das in seiner Opulenz wie ein Klavierkonzert mit Orchester auftrumpft. Der damals 33-jährige Komponist schuf dieses Werk schließlich parallel zu ersten Entwürfen für seine einzige Oper „Fidelio“. Vom damals erst 16-jährigen Sergei Prokofjew präsentiert sie anschließend die Klaviersonate Nr. 4 als Spätest-Romantik eines feurigen, jungen Genies.

Der zweite Konzertteil gehört zunächst Franz Liszts „Études d’exécution transcendante“ - ein Titel, übersetzt „Etüden von aufsteigender Schwierigkeit“ bezeichnet: Demnach nimmt sich Hanna Schwalbe mit den Sätzen XI und XII den Schwierigkeits-Gipfel dieses zwölfteiligen Zyklus vor, um schließlich mit einer leichteren „Humoreske“ von Robert Schumann abzuschließen.

Wie stets bei den Klassik-Matineen ist der Eintritt frei, geht die Kartengebühr von 3 Euro ans Ebertbad, das auch Einlasskarten reserviert, 0208 81 06 570.

