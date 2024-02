Oberhausen. Erfahrene Fachärztin des Medizinischen Versorgungszentrums in Duisburg soll einmal wöchentlich auch in Oberhausen operieren.

Das Medizinische Versorgungszentrum von Helios Ambulant baut die neurochirurgische Versorgung aus. Dr. Christina Kassing, Fachärztin für Neurochirurgie, verstärkt das Team um Dr. Elias Roham und Dr. Gerhard Schroers bei der konservativen und operativen Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Wirbelsäulenerkrankungen in Duisburg. Doch auch Oberhausenerinnen und Oberhausener sollen künftig davon profitieren.

Christina Kassing verfügt durch ihre über 20-jährige Tätigkeit in der Klinik für Neurochirurgie am Evangelischen Klinikum Niederrhein in Duisburg über viel Erfahrung bei der Behandlung sämtlicher Erkrankungen der Wirbelsäule sowie bei akuten und chronischen Rückenschmerzen – was künftig auch Patientinnen und Patienten in Oberhausen helfen dürfte. Denn für weiterführende Behandlungen besteht eine enge Kooperation mit der Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie der Helios St. Elisabeth Klinik in Oberhausen, wo Kassing künftig einmal wöchentlich operativ tätig ist.

Rückenschmerzen gehören zu den häufigsten Volkskrankheiten, können aber vielfältige Ursachen haben. „Daher ist eine genaue Diagnose für eine gezielte Behandlung umso wichtiger“, sagt Dr. Kassing. Mit dem mobilen C-Bogen-Röntgengerät, das erst vor einem Jahr angeschafft wurde, stehe dem neurochirurgischem Team ein hochmodernes Röntgensystem zur Verfügung, das nicht nur Aufnahmen aus nahezu jeder Perspektive erstellen könne, „sondern auch die winzigsten Details darstellt“.

Akute Schmerzen gezielt behandeln

Kassing erläutert: „Das ist nicht nur für eine sichere Diagnose der Schmerzursache entscheidend, sondern erlaubt es uns auch im Rahmen einer Schmerztherapie gezielte Interventionen an der Wirbelsäule durchzuführen.“ So könne beispielsweise durch eine periradikuläre Therapie (PRT) bei akuten Schmerzen nach einem Bandscheibenvorfall eine Operation vermieden oder langfristig verzögert werden. Termine können vor Ort im Helios MVZ Ruhr auf der Lerchenstraße 1 in Duisburg, telefonisch unter 0203 378350 oder online vereinbart werden.