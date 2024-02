Oberhausen. Falls eine Bombe in Oberhausen entschärft werden muss, steht die Evakuierung einer Klinik bevor. Was das für Patienten und Personal bedeutet.

Dem Klinikbetreiber Ameos steht eine Mammutaufgabe bevor: Möglicherweise müssen am Dienstag (20. Februar) rund 200 Patienten von St. Clemens in das rund drei Kilometer entfernt liegende St. Marien verlegt werden. Der Umzug ist dann erforderlich, wenn in Sterkrade eine Bombe gefunden wird. Am Morgen sondiert der Kampfmittelbeseitigungsdienst den möglichen Fund.