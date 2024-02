Oberhausen. Falsche Wasserwerker, falsche Telekom-Mitarbeiter und mehr: Die Polizei Oberhausen klärt Senioren über dreiste Täter und deren Maschen auf.

Kriminalhauptkommissarin Jenny Verhoefen von der Polizei Oberhausen appelliert an alle Seniorinnen und Senioren in der Stadt, gerade an der Wohnungstür stets sensibel und besonders aufmerksam zu sein, um mögliche kriminelle Täter nicht zum Zuge kommen zu lassen. Die Kriminalistin hat jetzt im Café Jahreszeiten in Oberhausen-Sterkrade auf Einladung der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus wichtige Tipps zur Kriminialitätsvorbeugung gegeben.