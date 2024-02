Oberhausen. Das Sophie-Scholl-Gymnasium sehnt sich mehr Platz herbei. Nun liegt ein konkreter Entwurf vor: Ein Neubau mit spektakulärem Pausenhof.

Pause am Sophie-.Scholl-Gymnasium. Die Kinder und Jugendlichen stehen in Grüppchen zusammen, unterhalten sich. Wer die Gruppe wechselt, muss nur einen Meter gehen. Der Schulhof ist klein, man könnte sagen familiär. Doch jede Familie wird irgendwann einmal zu groß und braucht mehr Platz. Die Verwaltung von Oberhausen ist diesem sehnlichen Wunsch nachgekommen und hat mit einem Architekturbüro einen konkreten Plan vorgelegt: Auf dem engen Schulgelände in Sterkrade soll ein dreigeschossiger Neubau entstehen. Der Clou: Das Dach soll zum Pausenhof werden, damit dieser nicht noch kleiner wird.