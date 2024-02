Oberhausen / Saporischschja. Ein simultanes Gedenkkonzert in Oberhausen und der ukrainischen Partnerstadt erinnert an den Jahrestag des russischen Überfalls.

Man kennt die Schreckensbilder aus den ersten Monaten des russischen Angriffs: Das Theater von Mariupol am Asowschen Meer, ein klassizistischer Prachtbau, ausgebrannt und mit eingestürztem Dach - obwohl es von den ukrainischen Verteidigern als Luftschutzort für Zivilisten markiert war. In den zahlreichen Kulturstätten von Saporischschja, sagt Sergii Bilov, „gingen einige Scheiben in unseren Bibliotheken zu Bruch“. Der 36-jährige Leiter des Kulturressorts der Partnerstadt besucht Oberhausen, um ein besonderes Ereignis vorzubereiten: Den zweiten Jahrestag des Überfalls von Putins Streitkräften auf die geografische Mitte Europas am 24. Februar kann man wahrlich nicht feiern - aber man sollte gedenken.