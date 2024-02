Oberhausen. Am Samstag, 17. Februar, wurde die katholische Kirche St. Michael profaniert. Nun soll unter anderem ein Kindergarten in dem Gebäude entstehen.

Die katholische Kirche St. Michael ist nun offiziell außer Dienst gestellt. Am Samstag, 17. Februar 2024, reiste dafür extra Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck nach Oberhausen und hielt die letzte heilige Messe ab. Nun soll das historische Gebäude einem neuen Zweck zugeführt werden.

Das Gotteshaus wurde von 1924 bis 1928 nach Plänen des Architekten Fritz Sonnen erbaut. Während des Zweiten Weltkrieges wurde es zerstört und 1949 wieder aufgebaut. Am Samstag endete nun das kirchliche Kapitel. Zur letzten Messe kamen unter anderem Oberhausens Ordnungsdezernent Michael Jehn, Bürgermeister Werner Nakot und Katholikenratschef Thomas Gäng.

Kirche in Oberhausen entweiht: Kleiderladen sucht eine neue Bleibe

Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck hielt am Samstag den letzten Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Michael. Links neben ihm steht Oberhausens Ordnungsdezernent Michael Jehn. © FUNKE Foto Services | Lars Fröhlich

Größere Bekanntheit erlangte die Kirche St. Michael auch durch den Kleiderladen Janne&Pit. In einem abgetrennten Teil der Innenfläche bietet ein ehrenamtliches Team günstige Waren für bedürftige Menschen an. Der Kleiderladen braucht in Zukunft eine neue Bleibe, bleibt aber vorerst an dem Standort.

Das Gebäude soll jetzt weitergenutzt werden. Nach derzeitigem Stand soll ein sechsgruppiger Kindergarten und betreutes Wohnen für demenzkranke Menschen realisiert werden. In Oberhausen fehlen hunderte Kita-Plätze.