Oberhausen. Josef Kornelius engagierte sich als SPD-Politiker jahrzehntelang in der Oberhausener Stadtpolitik. Nun ist der Alt-Bürgermeister verstorben.

Der langjährige SPD-Stadtverordnete Josef Kornelius ist tot. Wie die Pressestelle der Stadt Oberhausen am Sonntag mitteilte, starb der Alt-Bürgermeister bereits vergangenen Samstag, 10. Februar 2024, im Alter von 99 Jahren. Die Stadt beruft sich auf Angaben seiner Familie.

Josef Kornelius hat nach Angaben der Stadt eine der längsten Amtszeiten als Ratsherr in der Geschichte der Bundesrepublik inne. 42 Jahre lang, von 1952 bis 1994, engagierte er sich als SPD-Stadtverordneter ehrenamtlich in der Oberhausener Kommunalpolitik.

„Das lange Leben von Josef Kornelius war von herausragendem ehrenamtlichem Engagement in der Kommunalpolitik seiner Heimatstadt geprägt“, würdigt ihn Oberbürgermeister Daniel Schranz (CDU) in einer Pressemitteilung: „Viele Jahrzehnte hat er sich als Bezirksvertreter, Bezirksvorsteher, als Stadtverordneter und als Bürgermeister um Oberhausen und die Menschen hier verdient gemacht. Für diesen Einsatz, der motiviert war von dem Bestreben, unsere Demokratie zu schützen und den Frieden zu erhalten, werden wir Jupp Kornelius in dankbarer Erinnerung halten.“

Oberhausen: Josef Kornelius wurde die Glückauf-Medaille verliehen

An Kornelius‘ 32. Geburtstag, dem 12. November 1956, wurde Luise Albertz zum zweiten Mal zu Oberhausens Oberbürgermeisterin gewählt. Albertz bestimmte den jungen Osterfelder zu einem ihrer Stellvertreter: Von 1956 bis 1961 und noch einmal von 1971 bis 1975 bekleidete Kornelius das Amt des 2. Bürgermeisters. Als der damalige 1. Bürgermeister Friedhelm van den Mond 1979 nach dem Tod von Luise Albertz zum Oberbürgermeister gewählt wurde, übernahm Josef „Jupp“ Kornelius bis 1985 das Amt des 1. Bürgermeisters.

Den Ehrenring der Stadt Oberhausen trug der langjährige Stadtverordnete Kornelius bereits seit dem Jahr 1965. Nachdem er länger als vier Jahrzehnte – in der Bezirksvertretung Osterfeld und vor allem im Rat der Stadt – die Geschicke Oberhausens mitbestimmt hatte, würdigten seine Kolleginnen und Kollegen 1993 sein außerordentliches ehrenamtliches Engagement mit der Glückauf-Medaille. Eine weitere Ehrung sprachen sie Josef Kornelius bei seinem Ausscheiden aus dem Rat aus und verliehen ihm Ende Oktober 1994 die Ehrenbezeichnung Alt-Bürgermeister.