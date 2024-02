Oberhausen. Der Oberhausener Teodor Tansek macht aus Schrauben, Zündkerzen und Unterlegscheiben Kunst. Ein Werk gehört jetzt einer Hollywood-Größe.

Gestandene Rock-Gitarristen jammern ganz gerne mal über das Gewicht ihrer Instrumente, die wahre Poseure der Zunft dann auch noch schwungvoll in die Höhe stemmen müssen. An Teodor Tanseks liebevoll geschweißter Hommage für James Hetfield dürfte allerdings selbst der Metallica-Sänger verzweifeln: Das Design zitiert zwar erkennbar die zackige Form einer „Gibson Explorer“, vor derart dicken Saiten aber würde selbst der geübteste „Schredder“ zurückschrecken. An dieser Gitarre, gefüllt mit Überbleibseln – nicht etwa von Fender, Gibson oder Gretsch – sondern aus Bauteilen von Audi, BMW und Bosch, hat der stolze Konstrukteur schwer zu heben.