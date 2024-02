Oberhausen. Seit vielen Monaten muss ein verlassenes Auto nun bereits im Centro-Parkhaus stehen. Die Scheibe ist eingeschlagen. Was ist bloß passiert?

In einem Parkhaus am Centro Oberhausen steht ein völlig verdrecktes und offenbar verlassenes Auto

Eine Scheibe ist bereits eingeschlagen. Spinnen weben ihre Netze in den Radkästen

Das hintere Nummernschild liefert erste Hinweise auf den Besitzer, das Centro-Management forscht nach

Dicke Staub- und Dreckschichten, die Scheibe eingeschlagen, Spinnweben in den Radkästen: In einem Parkhaus am Centro Oberhausen steht seit geraumer Zeit ein verlassener Opel-Kastenwagen. Wem gehört das Auto? Warum wurde es zurückgelassen? Viele Besucherinnen und Besucher stellen sich diese Fragen, wenn sie im Parkhaus an dem Wagen vorbeilaufen.

Verlassenes Auto am Centro: Nummernschild aus den Niederlanden

Das verlassene Auto mit niederländischem Kennzeichen steht im Parkhaus P3, zwischen Kino und dem leerstehenden Metronom-Theater, im Bereich L0 im Erdgeschoss. Die digitale Parkleuchte zeigt sogar „Grün“, also einen freien Stellplatz an. Der weiße Lack ist kaum noch zu erkennen, so dreckig ist der Opel Combo mittlerweile. Einzelne Besucher nutzen die dunkle Schicht schon für Liebes-Botschaften, mit Herzchen und Namen. „M + U“, ist dort zu lesen oder „Alicja liebt M“. Ein Schalke-Fan hat sich mit einem großen S04 oberhalb der Windschutzscheibe ebenfalls verewigt.

Februar 2024: Verlassenes Auto im Centro-Parkhaus in Oberhausen. Foto: Marcel Gruteser © WAZ

Das vordere Kennzeichen wurde bereits entfernt oder geklaut. Auf der hinteren Kennzeichen-Halterung steht zumindest, wo das Auto gekauft wurde: bei einem Händler in Almelo in der Nähe von Enschede, rund 130 Kilometer vom Centro entfernt. Sind dem Centro nähere Details bekannt? Wir fragen nach, Marcel Tibo, stellvertretender Centro-Manager, teilt lediglich mit, dass dem Einkaufszentrum der Fall bekannt sei und aktuell bearbeitet würde.

Verlassenes Auto am Centro: Management startet die Suche nach dem Halter

Was passiert nun mit dem Auto? Wird es abgeschleppt? Wurde der Halter ermittelt? Wer kommt für die Kosten auf? Antworten auf diese Fragen kann das Centro derzeit noch nicht beantworten.

