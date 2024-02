Oberhausen. Schmerzlicher Abschied für die Katholiken: Mit St. Michael ist eines der markantesten Gotteshäuser im Stadtgebiet geschlossen worden.

St. Michael an der Falkensteinstraße ist Vergangenheit: Am Samstag, 17. Februar 2024, ist diese große und wichtige katholische Kirche im Stadtgebiet von Oberhausen profaniert worden, das heißt sie ist als Kirchengebäude offiziell außer Dienst gestellt worden. Aus diesem Anlass war eigens Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck an diesem Tag in Oberhausen präsent, um die letzte heilige Messe in der St.-Michael-Kirche zu leiten.