Oberhausen. Nach einem halben Jahr Zwangspause hat die König-Pilsener-Arena das erste Konzert terminiert. In wenigen Wochen singen hier Mallorca-Stars.

Dieter Bohlen war im März einer der letzten Sänger, der in der König-Pilsener-Arena zum Mikrofon greifen durfte. Nach fast einem halben Jahr Corona-Zwangspause hat die Konzerthalle neben dem Centro Oberhausen ihr erstes Konzert terminiert. Und zum Start sollen gleich einige Mallorca-Sänger auftreten.

Das Indoor-Festival soll bereits am Samstag, 7. November, das Comeback der Musikstätte einläuten. Die Macher des Schlagerfestivals „La Ola Oberhausen“ kündigen ab 20 Uhr nach eigenen Worten nicht weniger als die Elite der Szene an.

Mallorca-Stars: Mia Julia, Almklausi und Lorenz Büffel

Gibt gerne mal den Johnny Däpp: Mallorca-Sänger Lorenz Büffel soll beim Arena-Auftakt in Oberhausen mit dabei sein. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Mit Mia Julia („Wir sind die Geilsten“), Lorenz Büffel („Johnny Däpp“), Oli P. („Flugzeuge im Bauch“), Almklausi („Mama Lauda“), Willi Herren („Gaucho-Song“), Frenzy („Bierpolizei“), Jack Gelee („Ich will mit dir ein Selfie“), Honk („Hallo Helmut“), Isi Glück („Chica Style“) und Sabbotage („Wer Mallorca liebt“) stehen allesamt Künstler auf dem Zettel, die über reichlich Ballermann-Erfahrung verfügen.

Dass das Konzert in Corona-Zeiten nicht in einer voll ausgelasteten Fetenhalle klappen kann, versteht sich von selbst. Maximal 2500 Fans sind in der bis zu 13.000 Zuschauer fassenden Konzerthalle zugelassen.

Ein Blick auf den Saalplan verrät: Der Innenraum wird sparsam bestuhlt sein. Dort sind zehn Sitzblöcke vorgesehen, die weit auseinander stehende Platzreihen besitzen sollen. Auch die Tribünen werden mit Abständen belegt.

Mallorca-Stars: Arena nennt Abstände und Hygiene-Konzept

Die König-Pilsener-Arena hatte zuletzt unter dem Eigennamen „Vanue Shield“ ein eigenes Hygiene-Konzept vorgestellt. Dies umfasst unter anderem separate Eingänge, ein Leitsystem für Fußwege, mehr Desinfektionsgelegenheiten, kontaktloses Bezahlen und eine Maskenpflicht vom Anstellen bis zum Sitzplatz. Die Bewährungsprobe steht nun an.

Die Eintrittskarten für das Schlagerfestival „La Ola Oberhausen“ gibt es in drei Preiskategorien zwischen knapp 40 bis 62 Euro. Einige Tage später, am 10. November, sollen dann Dart-Stars bei der „Oberhausen Darts Gala“ in der Arena gastieren. Auch das Szenesport-Schwergewicht Phil „The Power“ Taylor haben die Veranstalter angekündigt.