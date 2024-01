Arena Oberhausen: Diese Stars rocken 2024 - unsere Top 10

Oberhausen. Nach Helene Fischer in 2023 rocken auch 2024 etliche Musik-Stars die Arena Oberhausen. Von den Fantas, Bushido bis Silbereisen. Unsere Auswahl.

Platz 10: Ayliva

Eigentlich heißt sie Elif Akar. Doch als Ayliva stürmt die Recklinghäuserin die Charts. Ihr zweites Album „Schwarzes Herz“ sicherte sich neben Deutschland auch in Österreich und der Schweiz den Thron. Die Einslive-Krone für den besten R’n’B- und Hip-Hop-Song („Bei Nacht“) steht sowieso schon im Regal. Zur „In Liebe, Ayliva“-Tour schaut sie nun am Samstag, 5. Oktober 2024, ab 20 Uhr in Oberhausen vorbei. Tickets kosten zwischen 61 und 83 Euro. Derzeit gibt es bei Eventim allerdings nur eine Warteliste.

Platz 9: Nico Santos

Seinen Vater Egon Wellenbrink kennen wir als „Melitta“-Mann aus dem Werbfernsehn. Doch auch Sohnemann Nico Santos steht längst genüsslich im Rampenlicht. Der Singer-Songwriter brachte die Alben „Streets of Gold“, „Nico Santos“ und „Ride“ auf den Weg. Und kooperiert immer wieder mit Star-Kollegen. Sei es bei Helene Fischers Single „Autobahn“ oder „In your Arms (For an Angel)“ mit Robin Schulz, Paul van Dyk und Topic. Am Donnerstag, 14. November 2024, steht Nico Santos ab 19.30 Uhr in der Arena Oberhausen bereit. Tickets kosten 81 Euro.

Platz 8: James Blunt

James Blunt kennt sich mit der Arena Oberhausen schon bestens aus. Wahrscheinlich wird er zur „Who we used to be“-Tour einige Erinnerungen aufmöbeln. Dabei dürfte der 49-jährige Brite nicht nur sein „You’re beautiful“ sprechen lassen. Auch bei einem Gastauftritt bei „The Voice of Germany“ zeigte er zuletzt seine feine Stimme aus dem Pop-Genre. James Blunt lässt sich am Samstag, 16. März 2024, um 20 Uhr in der Arena Oberhausen blicken. Tickets sind für 63 bis 80 Euro zu haben.

Platz 7: Kontra K

Er gehört zur Bundesliga der deutschen Rapper. Kontra K parkt seit 2016 („Labyrinth“) bis 2023 („Die Hoffnung klaut mir niemand“) jährlich mit einem Album auf dem Spitzenplatz der deutschen Charts. Kürzlich räumte der Berliner den MTV Europe Music Awards für den besten deutschen Act ab. Am Sonntag, 25. Februar 2024, steht Kontra K ab 19.30 Uhr auf der Bühne der Arena Oberhausen. Tickets sind zu Preisen zwischen 63 und 85 Euro zu haben.

Platz 6: Santiano

Hey, Ho, Leinen los - Santiano! Die Seebären von Santiano stechen wieder in See und steuern die Arena Oberhausen an. Am Donnerstag, 10. Oktober 2024, um 20 Uhr wird kräftig geschunkelt. Treibende Beats sollen zur „Auf nach Doggerland“-Tour zum Handwerkszeug gehören. Im vergangenen Jahr hatten Fans in Oberhausen noch Pech. Das Konzert musste einige Mal verschoben werden - einmal sogar sehr kurzfristig. Karten kosten zwischen 51 und 91 Euro.

Platz 5: Howard Carpendale

Nachts, wenn alles schläft, ist Schlager-Altmeister Howard Carpendale äußerst aktiv. „Let’s do ist again“ meint der 77-jährige Südafrikaner voller Elan und lässt ein Füllhorn an bekannten Hits auf die Fans los. Das „Hello again“ ist programmiert. Am Sonntag, 26. Mai 2024, um 19 Uhr wird’s in der Arena Oberhausen frühlingshaft. Für Karten müssen Schlager-Liebhaber zwischen 80 und 110 Euro ausgeben.

Platz 4: The World of Hans Zimmer

Filmmusik-Meister Hans Zimmer ist populärer denn je. Während kleinere Konzert-Produktionen oft nur „Fluch der Karibik“ und „König der Löwen“ nachspielen, handelt es bei „The World of Hans Zimmer“ um eine Original-Produktion. Zwar ist der Komponist nicht persönlich dabei. Doch Weggefährten wie Gavin Greenaway („Peacemaker“) und bekannte Solisten stehen bei „A new Dimension“ auf der Bühne. Zimmer erscheint auf der Leinwand. Am Sonntag, 17. März 2024, startet in der Arena Oberhausen ab 20 Uhr das Klanggewitter. Ticketpreise reichen von 65 bis 110 Euro. Derzeit sind nur teure Suitentickets inklusive Parkticket für 200 Euro und einzelne Restkarten für 110 Euro zu haben.

Platz 3: Bushido

Da ist er wieder! Rapper Bushido kehrt auf die Konzertbühne zurück. Nach acht Jahren startet der 45-Jährige seine „König für immer“-Tour. Am Sonntag, 24. März 2024, gastiert Bushido in der Arena Oberhausen. Als Motto sucht sich der Rapper „B wie Best, Brutal, Back“ aus. Laut Veranstalter ist „König für immer“ vermutlich Bushidos letzte Tournee. Am Sonntag, 24. März 2024, können sich Anhänger des gepflegten Wortgefechts ab 20 Uhr selbst ein Bild machen. Ticket kosten zwischen 60 und 81 Euro.

Platz 2: Florian Silbereisen

Florian Silbereisen zieht seine Party-Hosen an. Der Ex von Helene Fischer gehört längst zu den großen deutschen TV-Unterhaltern. Mattscheiben-Formate wie die „Schlager-Strand-Party“ erzielen hohe Quoten. Auch „Das große Schlagerfest XXL“ bespaßt seit zwei Jahrzehnten. Für Freitag, 24. Mai 2024, sind ab 19.30 Uhr in der Arena Oberhausen die Genre-Stars Thomas Anders, Ross Antony, Olaf der Flipper, Pia Malo, Eric Philippi und Voxxclub angekündigt. Tickets kosten zwischen 61 und 121 Euro.

Platz 1: Die Fantastischen Vier

Zu guter Letzt, wird es fantastisch. Die Fantastischen Vier gelten als Urväter des deutschen Sprechgesangs. „Troy“, „Populär“, „Sie ist weg“, „Der Picknicker“ und „Was geht“ dürfte die Jahre unbeschadet überstanden haben. Immerhin 32 Jahre sind seit dem Album „Jetzt geht’s ab“ vergangen. Zur „Captain Fantastic“-Tour sprechen Michael „Michi“ Beck, Thomas „Thomas D“ Dürr, Andreas „And.Ypsilon“ Rieke und Michael „Smudo“ Schmid am Dienstag, 17. Dezember 2024, ab 20 Uhr vor. Tickets sind zwischen 70 und 100 Euro zu haben.

