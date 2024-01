Arena Oberhausen: Diese Podcaster starten eine eigene Show

Oberhausen. Ein bekanntes Podcast-Duo startet eine Show in der Arena Oberhausen. Was Fans in der großen Konzerthalle erwartet und wie teuer Tickets sind.

Nizar & Shayan kennen Fans aus ihrem Alltags-Podcast „Die Deutschen“ sowie etlichen YouTube- und TikTok-Videos. Nun stöpselt sich das redefreudige Duo aus den Online-Kanälen aus, um hierzulande in sechs Städten große Arenen zu bespielen. Hallen in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Stuttgart sind gebucht. Auch in der Rudolf-Weber-Arena neben dem Centro Oberhausen legt das Duo am Donnerstag, 21. November 2024, einen Halt ein.

Arena Oberhausen: Keine reine Podcast-Show oder Stand-up-Comedy

Die Social-Media-Bekanntheiten erreichen in der Regel ein jüngeres Publikum. Nizar Akremi stammt aus Bonn, ist Stand-up-Comedia und geht auch mit Solo-Programmen auf Tour. Influencer Shayan Garcia ist wiederum aus etlichen Youtube-Videos bekannt. Dort unternimmt Garcia unter anderem skurrile Straßenumfragen, die an die frühen Tage von „TV total“ mit Stefan Raab erinnern.

Bei ihrer Arena-Show wollen sie weder Podcast-Programm noch Stand-up-Comedy anbieten, sondern nach eigenen Worten eine selbst gestaltete Entertainment-Show abliefern. Ihr gemeinsamer Podcast erzielt oft mehrere Hunderttausend Aufrufe. Bei einer aktuelleren Online-Ausgabe ist Comedian Mario Barth zu Gast.

Arena Oberhausen: Eintrittskarten kosten zwischen 33 und 98 Euro

Die Tickets für den Auftritt in der Arena Oberhausen kosten zwischen 36 und 98 Euro. Die Show beginnt am Donnerstag, 21. November 2024, um 20 Uhr. Anderthalb Stunden vorher öffnen sich die Hallentüren für den Einlass. Tickets bietet der Tournee-Veranstalter im Internet unter www.s-promotion.de an oder über die Ticket-Hotline 06073-722 740.

Mehr zum Thema:

-> Herr Schröder! Deutschlehrer tritt in der Arena Oberhausen auf

-> Özcan Coşar: Auch Oberhausen liegt auf seiner Reiseroute

-> Peyton Parrish: Das plant der TikTok-Musiker in Oberhausen

-> Olli Schulz spielt mit Band in die Turbinenhalle Oberhausen

-> Riverdance: So verändert sich die Tanzshow nach 25 Jahren

-> Ben Zucker in Oberhausen: Die Reibeisenstimme kehrt zurück

-> Schlagernacht in Oberhausen: Fehlen der Fete große Stars?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen