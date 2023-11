An der Weseler Straße hat die Stadt eine weitere Baustelle eingerichtet.

Straßenverkehr Arbeiten an Wasserversorgung: Neue Baustelle in Oberhausen

Oberhausen. Noch eine Baustelle in Oberhausen: An der Weseler Straße arbeiten Techniker an der Wasserversorgung – mit Auswirkungen auf den Straßenverkehr.

Als hätte Oberhausen derzeit nicht schon genug Baustellen, ist am Montag, 13. November eine weitere hinzugekommen: An der Weseler Straße arbeiten Techniker an den Wasserleitungen. Das hat Auswirkungen auf den Straßenverkehr.

Aufgrund der ungünstigen Lage der Wasserkappen müsse im Bereich der Weseler Straße in Höhe der Wilhelmstraße eine halbseitige Fahrbahneinengung eingerichtet werden, teilt die Stadt mit. Autofahrer können in langsamem Tempo an der Baustelle vorbeifahren.

Weiter heißt es: Die Wilhelmstraße ist dort vollgesperrt und wird ab Oskarstraße zur Sackgasse. Eine Umleitung wird ortsnah über die Oskarstraße eingerichtet. Zum Wochenende sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

