Arbeiten an den Leitungen: Hier bleiben die Heizungen kalt

Oberhausen. Der Oberhausener Energieversorger arbeitet an den Fernwärmeleitungen. An zwei Tagen bleiben die Heizungen kalt. Diese Straßen sind betroffen.

Oberhausener mit Fernwärme müssen sich in der kommenden Woche auf erhebliche Einschränkungen einstellen: Der Energieversorger EVO kündigt für Dienstag, 14. November 2023, und Mittwoch, 15. November, Arbeiten an den Fernwärmeleitungen an. Das hat zur Folge, dass in mehreren Straßen im Stadtteil Osterfeld die Heizungen tagsüber kalt bleiben. Auch warmes Wasser wird es dann nicht geben.

Die Fernwärme fällt an den beiden Tagen zwischen 9 und 17 Uhr aus. Betroffen ist auch das Louise-Schröder-Heim. Die ASO-Einrichtung für betreutes Wohnen sei bereits informiert, so die EVO. Die Oberhausener Netzgesellschaft bittet um Entschuldigung für die Unterbrechung. „Die Baumaßnahmen werden von unseren Monteuren gewissenhaft und routiniert ausgeführt und dienen letztlich der Versorgungssicherheit unserer Stadt“, heißt es in der Mitteilung der EVO.

An folgenden Straßen fällt die Fernwärme am Dienstag und Mittwoch zwischen 9 und 17 Uhr aus:

Beckstraße

Koppenburgstraße

Bergstraße

Lilienthalstraße

Bertholdstraße

Märkische Straße

Bottroper Straße

Michelstraße

Dülmener Straße

Nürnberger Straße

Emsstraße

Ostmarkstraße

Haltener Straße

Ripsdörnestraße

Heinestraße

Rothebuschstraße

Hermann-Frye-Straße

Waisenhausstraße

Jakob-Plum-Straße

Westerholtstraße

Kampstraße

Westfälische Straße

Kickenbergstraße

