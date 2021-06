Arbeiten an den Gleisen: Busse ersetzen RE 19 und RE 49

Oberhausen. Bahnpassagiere, die den RE 19 und den RE 49 von Oberhausen aus nutzen, müssen sich in den kommenden Wochen auf Änderungen einstellen.

Wegen Bauarbeiten der DB Netz AG kommt es von Freitag, 25. Juni, 21 Uhr, bis Freitag, 23. Juli, 21 Uhr, zu unterschiedlichen Einschränkungen auf den Linien RE 19 und RE 49 von Abellio. Geplant sind Bahnsteigarbeiten sowie andere Arbeiten an der Strecke. Vom 25. Juni, 21 Uhr, bis 28. Juni, 5 Uhr, sowie vom 2. Juli, 21 Uhr, bis 23. Juli, 21 Uhr, kommt es zu einer Sperrung auf dem Streckenabschnitt zwischen Oberhausen Hbf und Emmerich.

Die Züge der Linien RE 19 und RE 49 entfallen. Für die ausfallenden Züge der Linie RE 19 wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet: Neben einer SEV-Lokallinie, mit Halt an allen Zwischenstationen, verkehrt zusätzlich eine Expresslinie mit Zwischenhalten lediglich in Wesel, Emmerich, Elten sowie Zevenaar mit einer deutlich geringeren Reisezeit. Die Busse für den SEV halten in Oberhausen am Hauptbahnhof, Rheinisches Industriemuseum, in Sterkrade am Busbahnhof und in Holten am dortigen Busbahnhof. Für die ausfallenden Züge der Linie RE 49 wird ebenfalls ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, die zwischen Wesel und Oberhausen Hbf verkehren und auch an den besagten Punkten in Oberhausen halten.

Aktuelle Fahrplan-Infos online

In der Woche vom 28. Juni, 5 Uhr, bis 2. Juli, 21 Uhr, ist die Strecke lediglich zwischen Dinslaken und Wesel baustellenbedingt gesperrt. In diesem Zeitraum verkehren die Züge des RE 19 zwischen Düsseldorf Hbf und Dinslaken mit regulären Fahrzeiten. Von Wesel nach Arnheim (und zurück) fahren die Züge des RE 19 mit auf den Schienenersatzverkehr angepassten Fahrzeiten. Die aktuellen Fahrpläne mit allen weiteren Detail-Infos sind online unter www.abellio.de im Bereich „Verkehr aktuell“ abrufbar.

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen