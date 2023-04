Baustelle Arbeiten am Fernwärme-Netz: Straße in Oberhausen gesperrt

Oberhausen. Im Oberhausener Schladviertel muss im Mai ein Straßenabschnitt gesperrt werden. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis zum Herbst andauern.

Ein Teil der Lohstraße im Oberhausener Schladviertel muss für mehrere Monate gesperrt werden. Das teilt die Stadt Oberhausen mit – und begründet die Baustelle mit aufwendigen Arbeiten an der Fernwärmeversorgung.

Betroffen ist der Bereich der Lohstraße ab der Ecke Prälat-Wirtz-Straße bis zum Familienzentrum gegenüber der Hausnummer 127. Die Prälat-Wirtz-Straße wird ab der Ecke Lohstraße bis zur Barbarastraße als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Seilerstraße geführt. Eine Umleitung wird über die Rolandstraße, Danziger Straße und Johann-Schäfer-Straße eingerichtet.

Die Arbeiten beginnen am Donnerstag, 4. Mai, und dauern voraussichtlich bis in den Herbst an.

