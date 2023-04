So sah es im August 2022 am Aquapark neben dem Centro Oberhausen aus. Die Freibad-Fläche des Spaßbades ist auch jetzt schon wieder geöffnet.

Freibad Aquapark und Vonderort: Wann öffnen Freibäder in Oberhausen?

Oberhausen. Die Auswahl an Freibädern in Oberhausen ist nicht üppig. Dafür können sich Badefreunde ungewöhnlich früh auf mancher Liegewiese ausbreiten.

Im Freibad auf der Wiese liegen, sich von der Frühlingssonne wärmen lassen - und mit etwas Übermut sogar schon ins Schwimmbecken springen? Manche Wetter-App hat mit Sonnenanbetern bisher so ihre Aprilscherze getrieben. Bisher waren dauerhaft hohe Temperaturen bekanntlich unerfüllte Versprechen aus der Glaskugel. Doch zumindest die Badeanbieter rüsten sich schon fürs Sonnenwetter.

Revierpark Vonderort: Freibad eröffnet Anfang bis Mitte Juni

Zwar ist die Auswahl an Schwimmmöglichkeiten in Oberhausen bekanntlich nicht gerade üppig, doch die Freibad-Saison bleibt bei Badegästen beliebt. Wer im Revierpark Vonderort im Freibad planschen möchte, muss sich tatsächlich noch etwas gedulden. Erst zwischen dem 1. und 15. Juni werden sich an der Stadtgrenze von Oberhausen und Bottrop nämlich die Tore für Liegewiesen und Badebecken öffnen. Im Aquapark neben dem Centro Oberhausen sieht die Sache dagegen schon anders aus.

Hier wird der Außenbereich bereits genutzt, wie Sprecher Marc Bähr berichtet. „Die Becken sind hergerichtet. An milderen Tagen haben sich die Badegäste schon einen Platz auf der Liegewiese gesucht. Selbst auf unseren Beach-Soccer-Feldern wird gespielt.“

Aquapark: Becken und Liegewiesen werden schon genutzt

Nach dem Wegfall sämtlicher Corona-Auflagen sehen die Badbetreiber einer gut besuchten Frühjahrs-Saison entgegen. Momentan können rund 1000 Badegäste gleichzeitig die Wasseranlage mit Innen- und Außenbecken besuchen. Angst vor mangelnden Handtuchplätzen müssen Besucher auf den Wiesen nicht haben, wie die Betreiber versichern. „Die Fläche im Freien ist sehr weitläufig und zieht sich bis hinter den Aquapark.“

Auf die Außenbewirtung müssen Badegäste am Aquapark allerdings noch warten. „Wir werden unseren Kiosk voraussichtlich ab dem 1. Mai öffnen.“ Der Aquapark liegt an der Heinz-Schleußer-Marina. Ein Parkhaus befindet sich nebenan. Im vergangenen Jahr wurde ein Teil der Liegewiesen an einzelnen Tagen auch für Freiluft-Musikfestivals genutzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen