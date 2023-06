Aquapark Oberhausen: Wichtige Ticket-Änderung im Sommer

Oberhausen. Die Freibadsaison läuft im Aquapark Oberhausen an. Besucherinnen und Besucher sollten diese Änderung bei den Tickets allerdings kennen.

Der Aquapark Oberhausen hat die Freibadsaison eingeläutet. Es gibt allerdings eine wichtige Änderung beim Ticketing: Der Eintritt kann in den Sommerferien ausschließlich online gebucht werden.

Das Erlebnisbad am Westfield Centro stellt sich auf bis zu 80.000 Besucherinnen und Besucher im Sommer ein. Zwischen 1500 und 2000 Gäste können gleichzeitig das Bad nutzen. Um lange Warteschlangen zu vermeiden und den Besucherstrom besser steuern zu können, führt der Aquapark ab Montag, 19. Juni, ein Online-Ticketing-System ein. Zwischen dem 22. Juni (Beginn der Ferien in NRW) und dem 7. August (Ende der Ferien ist am Freitag, 4. August) können Besucherinnen und Besucher ihre Eintrittskarte ausschließlich online erwerben.

Der Link zum Buchungssystem lautet shop.aquapark-oberhausen.com. Gäste können maximal 72 Stunden vor dem geplanten Besuch das Ticket kaufen. Als Zahlungsmöglichkeit stehen beispielsweise PayPal, das Sepa-Lastschriftmandat, Klarna oder die Kreditkarte zur Verfügung.

Aquapark Oberhausen erhöht Sicherheitspersonal

Neben dem Revierpark Vonderort ist der Aquapark das einzige Freibad in Oberhausen. Es hat einen großen Außenbereich, der im Winter beheizt werden kann, zudem kann bei sommerlichen Temperaturen die 21 Meter hohe Glaskugel geöffnet werden. Um die Sicherheit für Badegäste zu erhöhen, hat der Aquapark das Personal verstärkt. In den Sommerferien werden zusätzliche Mitarbeitende eingesetzt, so der Betreiber.

Kritik gab es zuletzt an der Preiserhöhung. Angesichts der Energiekrise sah sich der Aquapark zu einer Anpassung gezwungen. Die Einzelkarten wurden um einen Euro teurer. Kinder über einen Meter Körpergröße zahlen bis vier Stunden acht Euro. Erwachsene ab 17 Jahre zahlen elf Euro. Für Familien gibt es reduzierte Angebote.

In den Sommerferien organisiert der Aquapark ein Programm für Kinder und Jugendliche. Dies findet von dienstags bis sonntags zwischen 12.30 Uhr und 16.30 Uhr statt. Mehr Informationen: www.aquapark-oberhausen.de.

