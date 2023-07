Aquapark Oberhausen: Alle Infos zu Rutschen und Eintritt

Oberhausen. Der Aquapark Oberhausen lockt mit einem Außenbereich und Rutschen. Was ihn besonders macht und alle weiteren Infos zu Preisen und Öffnungszeiten.

Der Aquapark Oberhausen neben dem Centro ist eines von zwei öffentlichen Freibädern in der Stadt

Mehrere Rutschen locken Besucherinnen und Besucher in den Aquapark

Wir haben die wichtigsten Infos für Ihren Aufenthalt zusammengefasst

Was gibt es im Sommer schöneres, als den Sprung in das kühle Nass eines Freibads. In Oberhausen bietet der Aquapark den gewünschten Wasserspaß.

Was ist der Aquapark in Oberhausen?

Nahe dem Centro gelegen, ist der Aquapark eines von zwei Freibädern in Oberhausen. Auf rund 9.000 Quadratmetern bietet der 2009 eröffnete Aquapark im Innenbereich diverse Schwimmbecken, Rutschen und auch ein Gastronomie-Angebot. Der Aquapark ist unterteilt in drei „Reviere“, angelehnt an das Bergbau-Thema.

Erlebnis-Revier: Hier gibt es zwei Bereiche: Im Rutschenparadies befinden sich die vier Rutschen im Aquapark Oberhausen. Nach und nach wurde das Rutschenangebot dort ausgebaut, bis 2019 die vorerst neueste Rutsche dazu kam. Die Schachthalle ist der zweite Bereich. Dort warten das Erlebnisbecken mit Massage- und Sprudeldüsen. Dazu kommen Geysir-XXL-Whirlpools, der Sprungturm mit 1- und 3-Meter-Brett und das große 25-Meter-Becken.

Aquapark Oberhausen: Der Freibad-Bereich bietet die perfekte Abkühlung im Sommer. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Freibad-Revier: Gerade im Sommer ist das Freibad-Revier die ideale Möglichkeit, sich im Sommer draußen hinzulegen. Dafür hat der Aquapark Oberhausen eine 10.500 Quadratmeter große Liegewiese, auf der Besucherinnen und Besucher die Sonne genießen können. Im Sommer stehen dort auch Beachvolleyballplätze zur Verfügung. Bälle können hierfür beim Personal ausgeliehen werden. Für den kleinen Snack zwischendurch bietet der Außenbereich einen kleinen Kiosk, auch „Büdchen“ genannt. Dort gibt es Imbissklassiker, Eis und Getränke.

Gastronomie-Revier: An einem Tag voller Schwimm- und Rutschaction meldet sich auch irgendwann der Hunger. Auch dafür schafft der Aquapark Abhilfe. Neben dem oben genannten Kiosk, gibt es auch eine eigene Kantine, in der Pommes, Currywurst, Baguettes und mehr zu haben sind. Darüber hinaus gibt es im Aquapark auch das Café & Bistro „Zum Flöz“. Laut Betreiber „zeichnet es sich in seinem stilechten und passenden Bergbau-Ambiente aus“ und bietet den Besucherinnen und Besuchern ein Angebot aus Nudelgerichten, Schnitzelgerichten oder auch bunten Salaten. Ausgerechnet in der Sommerpause vom 1. Juli bis 7. August ist das Bistro allerdings geschlossen.

Sport-Revier: Neben dem 25-Meter-Becken im Wettkampfstandard wartet auf Fitnessbewusste der „Fit & Fun-Pool“, der jegliche Art von Wasserfitness erlauben soll. Aktuell ist der Pool aber aufgrund der ausgelasteten Kapazität durch Vereine, Schulen und Kurse nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.

Lesen Sie auch:21 Schwimmbäder in und um Oberhausen: Hier schwimmt man gut

Wie warm ist das Wasser im Aquapark Oberhausen?

Mit den gestiegenen Energiepreisen mussten auch die Schwimmbäder ihre Wassertemperaturen anpassen. Im Aquapark Oberhausen sind es 28 Grad im Schwimmer- und Sprungbecken und 32 Grad im Eltern-Kind-Becken.

Auf der Knappenrutsche im Aquapark Oberhausen können bis zu drei Gäste parallel rutschen. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Wie viele Rutschen hat der Aquapark Oberhausen?

Vor allem für Kinder sind aber die Rutschen wichtig. Vier große Rutschen warten im Aquapark darauf, ausprobiert und ausgiebig heruntergerutscht zu werden. Dabei unterscheiden sich alle Rutschen ein wenig und sollen so Abwechslung bieten. Hier eine Übersicht:

Blindschacht: Diese 105 Meter lange Rutsche führt, wie der Name es schon verrät, durch die Dunkelheit ins Wasserbecken. Besonders macht diese „Black-Hole-Rutsche“, dass sie durch LED-Elemente in den Kurven eine spezielle Atmosphäre erzeugen soll. Freigegeben ist die Rutsche ab sechs Jahren.

Tagschacht: Mit mehr Licht ausgestattet, ist der Tagschacht. Sie ist die größte sogenannte X-Tube-Rutsche in NRW und ermöglicht es ein bis zwei Personen, in einem Gummireifen abwärts zu rutschen. Außerdem sind durch die Breite auch Überholvorgänge möglich. Auch diese Rutsche ist ab sechs Jahren freigegeben.

Knappenrutsche:Die jüngste Rutsche im Aquapark Oberhausen lässt gleich drei Personen in drei einzelnen 90 Meter langen Röhren parallel rutschen. Das soll für „echtes Wettkampf-Feeling“ sorgen. Die Knappenrutsche ist erst ab acht Jahren zugänglich.

Flugrutsche: Badegäste starten hier aus der Mitte des Erlebnis-Reviers von einer Plattform des Förderturms. Die rasante Fahrt endet hier nach einem freien Fall aus 1,5 Metern zum Abschluss im Freizeitbecken. Diese Rutsche ist erst ab 12 Jahren freigegeben.

Lesen Sie auch:Centro Oberhausen: Das sollten Sie vor ihrem Besuch wissen

Was kostet der Eintritt im Aquapark Oberhausen?

Preise (in den Sommerferien nur Online-Tickets verfügbar):

Kinder (ab einem Meter Größe bis einschließlich 16 Jahre): Montag bis Freitag je nach Ticket von sieben bis neun Euro, am Wochenende kommen zwei Euro auf Einzeltickets und fünf Euro auf Familientickets oben drauf

Erwachsene (ab 17 Jahren): Montag bis Freitag je nach Ticket von zehn bis zwölf Euro, am Wochenende kommen zwei Euro auf Einzeltickets und fünf Euro auf Familientickets oben drauf

Hier finden sie alle Ticketpreise

Wann hat der Aquapark Oberhausen geöffnet?

Erlebnis-Revier: täglich von 9 bis 21 Uhr

Sport-Revier: täglich von 9 bis 21 Uhr, aktuell steht das Sport-Revier der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung. Auf der Webseite des Aquaparks sind die Sonderregelungen nachzulesen.

Freibad-Revier: In der Sommersaison täglich von 9 bis 21 Uhr. Auch hier lohnt sich ein Blick auf die Sonderregelungen.

Café & Bistro „Zum Flöz“: täglich von 11.30 Uhr bis 19 Uhr

Kantine: täglich von 11 bis 19 Uhr

Dank des eigenen Parkhauses ist das Parken am Aquapark Oberhausen ganz leicht. Foto: Nadine Gewehr / WAZ FotoPool

Anfahrt zum Aquapark Oberhausen

Der Aquapark Oberhausen liegt in direkter Umgebung des Centros, des Gasometers und direkt am Rhein-Herne-Kanal. Mit dem Auto ist der Aquapark leicht zu erreichen, dafür geben sie Heinz-Schleußer-Straße 1, 46047 Oberhausen in ihr Navigationsgerät ein. Mit dem ÖPNV geht es mit der Linie SB94 in Richtung Essen Unterstraße bis zur Haltestelle Aquapark Oberhausen oder mit der 961 in Richtung Oberhausen Spechtstraße bis zur selben Haltestelle.

Parken am Aquapark Oberhausen

Der Aquapark hat ein eigenes Parkhaus an der selben Adresse mit 430 Pkw-Stellplätzen. Für Besucherinnen und Besucher des Aquaparks sind diese kostenlos. Außerdem gibt es in direkter Nähe auch die Parkplätze des Centros Oberhausen. Dort gibt es 14.000 Stellplätze.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen