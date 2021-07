Anwohner verhindern Katalysatoren-Klau in Oberhausen

Oberhausen. Immer öfter stehlen Kriminelle die Katalysatoren aus älteren Fahrzeugen. In Oberhausen verhinderten Anwohner nun einen weiteren Diebstahl.

Schon wieder hatten es Diebe in Oberhausen auf die Katalysatoren von geparkten Autos abgesehen. Doch dieses Mal gingen sie leer aus, wachsame Nachbarn haben die Kriminellen beobachtet und umgehend die Polizei gerufen.

Es ist nicht der erste Fall dieser Art, Katalysatoren aus älteren Fahrzeugen entwickeln sich zunehmend zu einem wertvollen Diebesgut. Die in ihnen verbauten Edelmetalle steigen stetig im Wert, worauf mittlerweile auch Kriminelle aufmerksam geworden sind. Erst vor wenigen Wochen hatte eine Tat für Aufsehen gesorgt: Ein Autohaus an der Essener Straße wurde Opfer von Dieben, mehrere Fahrzeuge im Außenbereich wurden aufgebockt, die Katalysatoren entfernt.

Die Täter im aktuellen Fall hatten weniger Erfolg: Am frühen Sonntagmorgen (11. Juli) hörten Anwohner der Würpemberg- und Weberstraße verdächtige Geräusche. Sie informierten die Polizei. Die erste Streifenwagenbesatzung traf laut Polizeibericht bereits nach wenigen Minuten ein und fand an einem abgestellten Auto Werkzeuge und eine blaue Sporttasche, die die Katalysator-Diebe dort wohl zurückgelassen hatten. Unter dem Auto steckte noch eine Hydraulikschere an dem bereits halb durchtrennten Auspuffrohr.

Der oder die Täter konnten über das unwegsame Gelände flüchten. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die in der Zeit um halb fünf Uhr am Sonntagmorgen Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte telefonisch an 0208-8260 oder per E-Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de.

