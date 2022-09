Antony-Fest feiert mit Neuheiten die Wiege der Ruhrindustrie

Oberhausen. Nach zwei Jahren Pause feiert sich die älteste Eisenhütte des Reviers wieder mit historischen Dampfmaschinen – und mit komödiantischer Physik.

Nach zwei Jahren Pause ist das traditionelle St. Antony-Fest zurück an der Antoniestraße 32 - 34, um in Osterfeld am Sonntag, 9. Oktober, von 11 bis 17 Uhr die Wiege der Ruhrindustrie gebührend zu feiern. Große und kleine Gäste dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, mit dem das LVR-Industriemuseum an die Anfänge der ersten Eisenhütte im Revier und an das dortige Leben erinnern möchte: Ein besonderes Highlight zum Neustart des St. Antony-Festes ist die Open-Air-Show „Street-Physics“ der „Physikanten & Co.“.

Wenn diese muntere Truppe vermeintlich zähen Lehrstoff in Entertainment verwandelt und spielerisch die Welt erklärt, erscheinen physikalische Phänomene wie Magie. „Es ist uns ein Herzensanliegen, „schwere“ Wissenschaft leicht und vergnüglich zu präsentieren“, erklärt Diplom-Physiker Marcus Weber, Kopf und Gründer der „Physikanten“. An der St. Antony-Hütte faszinieren sie mit verblüffenden Experimenten und bringen die Gäste zum Schmunzeln, Staunen und Tüfteln.

Auch Fußball ist reinste Physik – und die Physikanten testen gerne mal, was so ein Ball alles aushält. Foto: Mark Wohlrab / Physikanten.de

In diesem Jahr spielt auch die Dampfkraft eine ganz besondere Rolle auf dem Antony-Fest. Verschiedene Straßendampfmaschinen nach historischen Vorbildern fahren über das Gelände, teils sogar im Passagierbetrieb. Und wer Lust hat, kann selber Modelldampfmaschinen unter Anleitung in Gang setzen.

Seeleute der Royal Navy auf Landgang

Wer wissen will, wie Eisen und Stahl hergestellt wurden und wie hart früher die Arbeit mit dem Metall war, kann dem Museumsschmied über die Schulter schauen. Für einen weiteren Höhepunkt des Festes sorgt Ulrich Lübke mit seinen historischen Fahrrädern, der wieder sein Können auf dem Hochrad vorführt.

Für besonderes Flair sorgen die zahlreichen historisch kostümierten Gäste, die zum Fest erwartet werden: Die IG Preußisches Rheinland aus Oberhausen wird mit Herren und Damen in Gewändern des 19. Jahrhunderts vertreten sein. Auch aus dem 18. Jahrhundert haben sich Gäste angesagt, darunter englische Seeleute der Royal Navy auf Landgang, die sich zu geschäftlichen Verhandlungen beim Hüttendirektor verabredet haben.

Denn als Gastgeber agiert, wie eigentlich immer, Stadtführer Michael Weier im Gehrock und Zylinder des Hüttendirektors und Industriepioniers Gottlob Julius Jacobi (1770 bis 1823), um seine Gäste persönlich durch sein Reich zu führen.

Der Eintritt zum Antony-Fest ist frei; online informiert industriemuseum.lvr.de

