Anti-Rassismus-Demo zieht am Samstag durch Oberhausen

Mit Aufklebern, Flyern und Infoständen hat die Initiative „Es reicht!“ in den vergangenen Wochen über rechte Tendenzen in Oberhausen informiert.

Oberhausen. Um vor rechten Tendenzen in Oberhausen zu warnen, lädt die Initiative „Es reicht!“ am Samstag zur Demonstration. Treffpunkt ist der Hauptbahnhof.

Mit einer Demonstration gegen Rassismus und Faschismus findet die Oberhausener Kampagne „Es reicht!“ im diesjährigen Kommunalwahlkampf am Samstag, 5. September, ihren Höhepunkt. Die Initiative lädt für 10 Uhr zum Treffpunkt am Hauptbahnhof. Von dort ziehen die Demonstranten dann durch die Stadt und machen immer wieder für Zwischenkundgebungen Halt, etwa auch am Oberhausener Rathaus. Die Schlusskundgebung findet auf dem Altmarkt statt.

„Es reicht!“ ist eine Initiative von engagierten Privatmenschen in Oberhausen. Sie eint eine Sorge: Dass mit der AfD erstmals seit 1945 in ihren Augen wieder eine faschistische Partei in den Oberhausener Stadtrat einzieht. Mit Infoständen haben die Mitglieder in den vergangenen Wochen für mehr Demokratie und weniger Hetze und Ausgrenzung geworben. Die Kosten von mehreren hundert Euro haben sie nach eigener Aussage selbst aufgebracht.

Warum wird Hetze salonfähig?

„Und es hat sich gelohnt“, sagt Mitgründerin Petra Stanius. Sicherlich habe es auch Pöbeleien an den Ständen in den Stadtteilzentren von Sterkrade, Schmachtendorf, Osterfeld und Alt-Oberhausen gegeben. „Wir haben aber auch viele gute Gespräche geführt mit Menschen, die sich ernsthaft mit der Problematik auseinandersetzen.“ Wie konnte es passieren, dass die Grenzen des Sagbaren immer weiter verschoben werden? Warum wird Hass und Hetze immer salonfähiger? Fragen wie diese hätten die Bürger bewegt.

2021 wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Stanius: „Wir machen weiter und werden auch im kommenden Jahr mit unseren Ständen, Flyern und Aufklebern auf die Gefahren von rechts aufmerksam machen.“