Anti-AfD-Demos: Mehr inhaltliche Schärfe gefordert

Rund 5000 Menschen, so die Schätzung der Polizei, haben am Mittwoch, 24. Januar 2024, in Oberhausen gegen Rechtsextremismus demonstriert.

Oberhausen Hunderttausende Menschen protestieren deutschlandweit gegen Rechtsextremismus. In Oberhausen werden Stimmen laut, die mehr Schärfe fordern.

Zu Hunderttausenden gehen Menschen in Deutschland seit knapp drei Wochen auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Hintergrund ist eine Recherche des Nachrichten-Netzwerkes Correctiv, nach der sich Vertreter der AfD und der aus Kreisen der CDU entstandenen Werteunion mit bekannten Rechtsextremisten getroffen haben sollen, um Pläne für eine millionenfache Ausweisung von Ausländern und Deutschen mit Migrationshintergrund zu schmieden. Für die Oberhausener Linken könne dies nur ein Anfang sein, heißt es in einer Mitteilung. „Damit sie perspektivisch etwas verändern können, müssten die Proteste weiter gehen und auch inhaltlich an Schärfe gewinnen.“

Diese Forderung stellte Kreissprecher René Höffken am Freitagabend beim Neujahrsempfang der Oberhausener Linken, dem „Rote Socken Empfang“ auf. Auch im Stadtrat und den weiteren Gremien wollen die Linken demnach „den Rechten noch stärker Paroli bieten“. Dabei würde die Partei auch nicht an Kritik an der Ampel-Regierung und ihren Parteien sparen. Denn genau sie sei es, die den rechtsextremen Kräften im Land durch ihre „massiven Sozialkürzungen und ständiger militärischer Aufrüstung Tag für Tag die Munition für ihre Angriffe auf die Mehrheit der Bevölkerung“ bieten. Teilen der CDU werfen die Linken dabei vor, „immer mal wieder die Slogans der Rechten zu adaptieren, um zu schauen, wie das so ankommt“. Eine „gute Sozialpolitik im Sinne aller Menschen ist neben den notwendigen Protestaktionen ein wirksames Mittel gegen rechte Hetze“, so Höffken.

Seine Kollegin, Kreissprecherin Heike Hansen, ging in ihrer Rede auf die „nicht leichte Situation“ ein, in der die Linke aktuell stecke. „Gerade jetzt geht es darum, Kurs zu halten und die linken Inhalte offensiv und selbstbewusst zu vertreten“: höhere Löhne, Renten und Mindestsicherung, bezahlbarer Wohnraum und kostenloser Nahverkehr.

