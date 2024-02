Anschlag auf Linke: Hier wohnen die beiden Tatverdächtigen

Ähnlich wie auf diesem Symbolbild muss es am Dienstagmorgen auf der Bergmannstraße in Oberhausen ausgesehen haben. Ein Großaufgebot der Polizei durchsuchte eine Wohnung und nahm zwei Verdächtige fest. Sie sollen in den Sprengstoff-Anschlag auf das Büro der Oberhausener Linken im Sommer 2022 verwickelt sein.