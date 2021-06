Anmeldungen zum „Action Guide“-Ferienprogramm gestartet

Das „Action Guide“-Ferienprogramm bietet seit vielen Jahren Programm für Kinder und Jugendliche in Oberhausen. Das Bild stammt von einem Workshop aus 2019.

Oberhausen. Buntes Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche in Oberhausen: Die Anmeldungen sind ab sofort möglich. Welche Projekte die Kinder erwarten.

Trotz Corona wird es in diesem Sommer wieder ein abgespecktes Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche in Oberhausen geben. Das „Action Guide“-Team des Jugendamts hat ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Anmeldungen dafür sind ab sofort möglich. Im Programm gibt es einige Wochenprojekte, die trotz der Pandemie starten können, darunter beispielsweise die Programme „Do it yourself“ und „Escaperooms“. Auch ein Band-Camp und viele Sport-Aktivitäten sind geplant.

Auf der Internetplattform „Kleines Jugendportal“ finden sich außerdem Tagesaktionen von Kooperationspartnern des Jugendamts und der Jugendzentren. Unter www.action-guide-oberhausen.de gibt es das volle Programm für den Sommer. Weitere Informationen zu den dann aktuellen Hygienevorschriften werden den Teilnehmern kurz vor Beginn der einzelnen Projekte mitgeteilt.

____________________________________________

Jeden Morgen aktuelle Corona-Zahlen für Oberhausen: Hier kostenlos für den WAZ-Corona-Alert für Oberhausen anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen