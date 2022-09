Anmeldung: Weiterführende Schulen in Oberhausen informieren

Weiterführende Schulen in Oberhausen präsentieren sich im Vorfeld der Anmeldephase im Januar 2023 an Tagen der offenen Tür (Symbolbild).

Oberhausen. Im Januar 2023 müssen Eltern ihre Kinder an einer weiterführenden Schule anmelden. Im Vorfeld gibt es viele Möglichkeiten, sich zu informieren.

Welche Schule ist die richtige für mein Kind? Diese Frage stellen sich Eltern, wenn die Entscheidung ansteht, wie es nach der Grundschule weitergehen soll. Gesamtschule, Förderschule, Gymnasium oder Realschule: Wo wird sich das Kind wohlfühlen, wo werden welche Talente gefördert? Erste Antworten sollen Eltern in einer Informations-Veranstaltung der Stadt erhalten, später laden Schulen zu Tagen der offenen Tür ein.

Wichtige Informationen zum Übergang von der vierten in die fünfte Klasse wollen Ansprechpartner der Stadt am Montag, 17. Oktober, übermitteln. Ab 19 Uhr erfahren Interessierte in der Luise-Albertz-Halle an der Düppelstraße 1 in Oberhausen Wissenswertes über die Bildungsaufträge, Arbeitsweisen, Anforderungen und Fördermöglichkeiten der weiterführenden Schulen. Die Informationen zum Schulsystem werden in acht verschiedenen Sprachen angeboten. Außerdem stehen alle weiterführenden Schulen nach dem Informationsteil für individuelle Fragen bereit und geben Antworten zu den einzelnen schulischen Konzepten. Das kündigt die Stadt in einer aktuellen Mitteilung an.

Die Termine für die Anmeldungen an den weiterführenden Schulen finden in der Zeit vom 23. bis zum 27. Januar 2023 statt. Vorher laden viele Schulen zum Tag der offenen Tür oder zu eigenen Infoveranstaltungen ein. Uhrzeiten stehen in den meisten Fällen noch nicht fest, nähere Informationen finden Eltern später auf den Internetseiten der jeweiligen Schule. Eine Übersicht über die derzeit geplanten Termine:

Gesamtschulen

Fasia-Jansen-Gesamtschule: Tag der offenen Tür am 26. November, Schwartzstraße 87. Nähere Infos: fasiajansengesamtschule.de

Tag der offenen Tür am 26. November, Schwartzstraße 87. Nähere Infos: fasiajansengesamtschule.de Gesamtschule Osterfeld: Tag der offenen Tür am 26. November, Westfälische Straße 17. Nähere Infos: gesamtschule-osterfeld.de

Tag der offenen Tür am 26. November, Westfälische Straße 17. Nähere Infos: gesamtschule-osterfeld.de Gesamtschule Weierheide: Infoabend am 1. Dezember im Forum an der Egelsfurthstraße 66, Tag der offenen Tür am 3. Dezember an der Fichtestraße 4-6 und an der Egelsfurthstraße 66. Nähere Infos: ge-weierheide.de

Infoabend am 1. Dezember im Forum an der Egelsfurthstraße 66, Tag der offenen Tür am 3. Dezember an der Fichtestraße 4-6 und an der Egelsfurthstraße 66. Nähere Infos: ge-weierheide.de Heinrich-Böll-Gesamtschule: Tag der offenen Tür am 3. Dezember, Zweigstelle Königshardt, Auf der Haardt 3. Infoabend am 6. Dezember in der Mensa an der Schmachtendorfer Straße, Zugang über Dudeler Straße. Nähere Infos: hbg-ob.de

Gymnasien

Bertha-von-Suttner-Gymnasium: Tag der offenen Tür am 3. Dezember und Infoabend am 6. Dezember, beides an der Bismarckstraße 53. Nähere Infos: bertha-ob.de

Tag der offenen Tür am 3. Dezember und Infoabend am 6. Dezember, beides an der Bismarckstraße 53. Nähere Infos: bertha-ob.de Elsa-Brändström-Gymnasium: Infoabend am 10. November 2022 und am 12. Januar 2023, jeweils um 19 Uhr in der Aula an der Christian-Steger-Straße 11, Tag der offenen Tür am 19. November im C/B-Gebäude an der Christian-Steger-Straße 10-11. Nähere Infos: elsa-oberhausen.de

Infoabend am 10. November 2022 und am 12. Januar 2023, jeweils um 19 Uhr in der Aula an der Christian-Steger-Straße 11, Tag der offenen Tür am 19. November im C/B-Gebäude an der Christian-Steger-Straße 10-11. Nähere Infos: elsa-oberhausen.de Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Tag der offenen Tür am 26. November, Infoabend in der Aula am 13. Dezember, jeweils an der Wilhelmstraße 77. Nähere Infos: fvs-gymnasium.de

Tag der offenen Tür am 26. November, Infoabend in der Aula am 13. Dezember, jeweils an der Wilhelmstraße 77. Nähere Infos: fvs-gymnasium.de Heinrich-Heine-Gymnasium: Tag der offenen Tür am 20. November (Zugang über die Aula an der Mülheimer Straße), Infoabend am 23. November in der Mensa an der Lohstraße 29. Nähere Infos: hhg-ob.org

Tag der offenen Tür am 20. November (Zugang über die Aula an der Mülheimer Straße), Infoabend am 23. November in der Mensa an der Lohstraße 29. Nähere Infos: hhg-ob.org Sophie-Scholl-Gymnasium: Tag der offenen Tür am 3. Dezember 2022, Infoabend am 11. Januar 2023, jeweils an der Tirpitzstraße 41. Nähere Infos: www.ssg-oberhausen.de

Realschulen

Anne-Frank-Realschule: Informationstag am 26. November, Goebenstraße 140. Nähere Infos: afr-ob.de

Informationstag am 26. November, Goebenstraße 140. Nähere Infos: afr-ob.de Friedrich-Ebert-Realschule: Infoabend in der Aula am 15. November, Tag der offenen Tür am 19. November, 9 bis 13 Uhr, jeweils an der Potsdamer Straße 2. Nähere Infos: fer-ob.de

Infoabend in der Aula am 15. November, Tag der offenen Tür am 19. November, 9 bis 13 Uhr, jeweils an der Potsdamer Straße 2. Nähere Infos: fer-ob.de Theodor-Heuss-Realschule: Infoabend im Foyer am 15. November, Tag der offenen Tür am 19. November, jeweils an der Tackenbergstraße 139. Nähere Infos: thr-ob.de

Förderschulen

Schillerschule: Es findet kein Tag der offenen Tür statt. Die Eltern können einen individuellen Termin vereinbaren. Nähere Infos: schillerschule-oberhausen.de

Es findet kein Tag der offenen Tür statt. Die Eltern können einen individuellen Termin vereinbaren. Nähere Infos: schillerschule-oberhausen.de Glück-Auf-Schule: Tag der offenen Tür am 26. November, Hagedornstraße 77. Nähere Infos: glueck-auf-schule.net

Tag der offenen Tür am 26. November, Hagedornstraße 77. Nähere Infos: glueck-auf-schule.net Christoph-Schlingensief-Schule: Über Termine und Angebote informiert die Schule auf ihrer Internetseite schlingensief-schule.lvr.de

