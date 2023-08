Anmeldung für die Grundschule: Das müssen Eltern wissen

Oberhausen. Dieser Termin ist im Kalender der Eltern dick unterstrichen: Die Anmeldung des Kindes in der Grundschule. Welche Fristen in Oberhausen gelten.

Das Ende der Kindergartenzeit naht, jetzt sind die Eltern gefragt: Auf welche Grundschule soll das Kind gehen? Welche ist am nächsten, welche passt? Eine Entscheidung sollten die Eltern in den kommenden zwei Monaten treffen, denn ab dem 23. Oktober beginnt in Oberhausen die Anmeldezeit. Was zu beachten ist und welche Fristen gelten.

Muss mein Kind jetzt für die Grundschule angemeldet werden?

Welches Kind schulpflichtig ist, regelt das Gesetz. Gemäß Paragraf 23 des NRW-Schulgesetzes beginnt die Schulzeit für Kinder, die bis zum 30. September das sechste Lebensjahr vollendet haben, am 1. August. Heißt für das nächste Jahr: Wer vom 1. Oktober 2017 bis zum 30. September 2018 geboren wurde, muss angemeldet werden. Kinder, die ab dem 1. Oktober 2018 geboren wurden, können gegebenenfalls angemeldet werden – hierfür müssen Eltern einen Antrag stellen.

Wann müssen Kinder in Oberhausen angemeldet werden?

Die Anmeldephase erstreckt sich für in Oberhausen wohnende Familien von Montag, 23. Oktober, bis 27. Oktober 2023. Die genauen Zeiten an allen Oberhausener Grundschulen lauten: 8 bis 18 Uhr. Kinder aus Barmingholten können an der Moltkeschule Dinslaken, Tackenstraße 53, am 17. Oktober und am 18. Oktober 2023 in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr angemeldet werden (Telefon 02064 93085). >>>Anmeldung an Grundschule: Welche Kriterien entscheiden

Eine Anmeldung für den „Gemeinsamen Unterricht“ (Kinder mit und ohne Beeinträchtigung) ist an den entsprechend gekennzeichneten Schulen möglich. Die Unterlagen haben die Eltern bereits erhalten, so die Stadt. Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf können an allen Oberhausener Grundschulen angemeldet werden. Über den Förderort wird in einem Verfahren separat entschieden.

Eine Liste aller Oberhausener Schulen findet sich auf der städtischen Homepage unter: www.oberhausen.de/schulen

Wie läuft die Anmeldung ab?

Eltern müssen persönlich mit ihrem Kind in der ausgewählten Grundschule erscheinen. Sie müssen das Familienstammbuch und den Impfausweis oder eine Bescheinigung des Gesundheitsamtes über den Masernschutz mitbringen. Bei ausländischen Kindern sind die Geburtsurkunde, die Heiratsurkunde der Eltern sowie der Pass erforderlich.

Was passiert nach der Anmeldung?

Anschließend erhalten die Eltern per Post eine Einladung für die Untersuchung durch den Kindergesundheitsdienst. Dabei stellt ein Arzt oder eine Ärztin fest, wie der Entwicklungsstand des Kindes ist. Bei weiteren Fragen können Eltern Hans-Jürgen Bieler vom Bereich Schule anrufen. Er ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags bis 13 Uhr unter der Rufnummer 0208 825-2908 erreichbar.

Ich möchte mein Kind für den offenen Ganztag anmelden. Was muss ich tun?

Der Offene Ganztag wird in Oberhausen immer beliebter. Die Betreuungsquote liegt bei über 70 Prozent. Allerdings sind die Plätze begrenzt. Wer das Betreuungsangebot nutzen möchte, erhält die Kontaktdaten der Träger bei der Anmeldung an der Grundschule, so die Stadt.

Auch Auskünfte zu Schülerfahrkosten sind in der Grundschule erhältlich, können aber auch bei Petra Geldermann vom Bereich Schule erfragt werden. Sie ist montags bis donnerstags von 8 bis 13 Uhr unter der Rufnummer 0208 825-2063 erreichbar.

Generell gilt: Wer sich angemeldet hat, kann noch nicht sicher sein, dass er den Platz auch bekommt. In diesem Schuljahr wurden 2122 Erstklässler angemeldet, weshalb an einigen Standorten die Kapazitäten überschritten wurden.

