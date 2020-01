Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anmeldung erwünscht

Die Gewerkschaft Verdi bittet für die Veranstaltung am 23. Januar von 17 bis 19 Uhr im DGB-Haus an der Friedrich-Karl-Straße 24 um eine kurze Anmeldung.

Die Kontaktdaten: per E-Mail an fb03.ruhr-west@verdi.de oder per SMS an 0160 4328985.