Oberhausen. Tatort: Kurfürstenstraße. Um einen Einbruchsversuch in ein Wohnhaus im September 2019 ging es am Freitag vor dem Schöffengericht in Oberhausen.

Das Schöffengericht am Amtsgericht Oberhausen verurteilte am Freitag einen Mann (32) wegen eines versuchten Einbruchdiebstahls zu einer Freiheitsstraße von einem Jahr und vier Monaten ohne Bewährung . Die detailreiche und sachlich ruhige Aussage eines Zeugen (57) aus Oberhausen gab dafür den Ausschlag.

Am 6. September 2019 war es gegen 11 Uhr am freistehenden Einfamilienhaus dieses Zeugen, das an der Kurfürstenstraße liegt, zu besagtem Einbruchsversuch gekommen. Der 57-Jährige hatte zuvor Nachtschicht gehabt und befand sich im Badezimmer, als es heftig an der Haustür und auch am Fenster klopfte. Er benötigte einen Moment, um zur Haustür zu gehen. Doch da war niemand mehr. Offenbar hatte jemand feststellen wollen, ob ein Bewohner im Haus ist.

Dann begab sich der Hausbewohner in die Küche, um zu frühstücken, als er laute, quietschende Geräusche am Fenster hörte, wie er vor Gericht weiter berichtete. Er eilte zum Fenster und sah einen Mann im Gebüsch hocken, der die Straße beobachtete, offenbar um festzustellen, ob das laute Quietschgeräusch jemanden alarmiert hatte. Dann habe sich der Mann umgedreht und ihm direkt ins Gesicht geblickt. „Ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Dieser Moment war wie eine Foto“, berichtete der Zeuge.

Polizei alarmiert

Der Täter, der zuvor versucht hatte, das Fenster aufzuhebeln, flüchtete sofort. Der Oberhausener alarmierte die Polizei und suchte bereits am Nachmittag des gleichen Tages die Kripo auf. Dort legte man ihm – nachdem er den Täter beschrieben hatte – eine Lichtbildmappe mit möglichen Tat-Kandidaten vor: 1,60 bis 1,69 Meter groß, 28 bis 42 Jahre alt, Südosteuropäer.

Und tatsächlich: Auf einem der Fotos identifizierte der Oberhausener den Mann vom Vormittag! „Ich war total erleichtert und zufrieden, dass ich den Mann dort erkannt hatte. Und dass derjenige für sein illegales Handeln bestraft werden kann.“

Im gut zweistündigen Prozessverlauf versuchte die Verteidigung, die Stichhaltigkeit der Zeugenaussage in Zweifel zu ziehen. „Es deutet nichts auf meinen Mandanten als den Täter hin“, sagte der Anwalt des 32-jährigen Rumänen. Zuvor hatte der Zeuge in direktem Blickkontakt ohne Maske den 32-Jährigen nochmals als Täter vom 6. September 2019 zweifelsfrei identifiziert: „Ja, er war es!“

§ 244 StGB: Auch Versuch ist strafbar In § 244 des Strafgesetzbuches (StGB) ist unter anderem das Strafmaß für den Wohnungseinbruchdiebstahl geregelt. In schweren Fällen ist eine Haft von bis zu zehn Jahren möglich. Auch der Versuch ist strafbar.

Gleichwohl versuchte die Verteidigung, an dieser Aussage des Zeugen zu rütteln und legte ihm – sozusagen als Test fürs „fotografische Gedächtnis“ – weitere Fotos aus der besagten polizeilichen Lichtbildmappe vor. Er sollte jeweils sagen, ob sich diese Fotos von Tätern bzw. Tatverdächtigen bei seiner Aussage im September 2019 ebenfalls in der Mappe befunden hätten und ihm damals vorgelegt worden seien. In zwei Fällen lag der Zeuge richtig, in einem nicht – für die Verteidigung ein Indiz, dass sein „fotografisches Gedächtnis“ doch nicht völlig fehlerfrei sei. Für das Gericht mit Blick auf die Trefferquote von zwei Richtigen eher ein Hinweis, dass der Zeuge doch über ein „überdurchschnittliches Gedächtnis“ und eine „überdurchschnittliche Wiedererkennungs-Leistung“ verfüge, wie der Vorsitzende Richter Alexander Conrad später in der Urteilsbegründung formulierte.

Zudem habe der 57-jährige Oberhausener – in der Gesamtschau betrachtet – keine Tendenz gezeigt, den Angeklagten auf jeden Fall belasten oder überführen zu wollen. Im Gegenteil: Er habe sehr sachlich und ruhig eine detailreiche Aussage bis hin zur Bekleidung des Täters am Tattag gemacht.

Straftat unter Bewährung

Für den vorbestraften Angeklagten kam erschwerend hinzu, dass er den Einbruchsversuch an der Kurfürstenstraße bei laufender Bewährung beging. So war er 2015 vom Amtsgericht Münster wegen Diebstahls zu acht Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer sieben Monate Haft ohne Bewährung, die Verteidigung plädierte für Freispruch. Gegen das Urteil des Schöffengerichts von 16 Monaten Haft ohne Bewährung ist Berufung bzw. Revision möglich.