Anklage: Drei Oberhausener stahlen Fahrräder in Serie

Wegen einer Serie von Einbruchsdiebstählen stehen drei 27 bis 33 Jahre alte Männer aus Oberhausen vor dem Landgericht Duisburg. Im Jahr 2019 sollen sie in Oberhausen in wechselnder Tatbeteiligung in Wohnhäuser, Gartenschuppen und Fahrradabstellplätze eingebrochen haben.

Ihre Beute war Schmuck, Bargeld, Elektronikartikel, Werkzeug. Aber vor allem hatten sie es offenbar auf Fahrräder abgesehen. Die Anklage listet insgesamt 30 Taten auf. Dabei sollen die Angeklagten, die mal alleine, mal zu zweit, oft unter Einsatz weiterer Mittäter unterwegs waren, mehr als 20 meist hochwertige Fahrräder und einen E-Roller mit einem Anschaffungswert von insgesamt fast 20.000 Euro gestohlen haben.

Sachschaden überstieg den Wert der Beute

Doch auch andere Beute sollen die Angeklagten nicht verschmäht haben. In der einen oder anderen Wohnung räumten sie auch Schmuck und Bargeld ab. In einem Fall betrug die Beute rund 11.000 Euro. Aus den Räumen eines Vereins, der Kultur-Arbeit betreibt, sollen sie Laptops im Wert von fast 4000 Euro mitgenommen haben. Dabei gingen nicht weniger als elf Türen zu Bruch. Der Sachschaden überstieg den Wert der Beute um das Fünffache.

Aus einer Grundschule an der Elsa Brandström-Straße sollen die Einbrecher einen Tresor des Direktors per Schreibtischstuhl aus dem Gebäude gerollt haben. Und auf einer Baustelle in der Oberhausener City sollen sie an zwei aufeinander folgenden Tagen Baumaschinen im Gesamtwert von rund 25.000 Euro erbeutet haben.

Bis Anfang Dezember sieben Fortsetzungstermine

Die drei Angeklagten räumten zu Beginn des Prozesses einen erheblichen Teil der Anklage ein. Deshalb könnte das Verfahren, das bis Anfang Dezember sieben Fortsetzungstermine vorsieht, sich auch deutlich verkürzen. Die Täter-Gruppierung soll aber noch deutlich größer gewesen sein als das nun auf der Anklagebank sitzende Trio. Eigentlich hatten sich acht Mitglieder verantworten sollen.

Doch ein Prozess in dieser Größenordnung lässt sich unter Coronaschutz-Bedingungen nicht mehr führen. So soll gegen den Rest der Truppe in zwei weiteren Verfahren verhandelt werden. Termine stehen noch nicht fest. Dann wird auch ein Einbruch in das Oberhausener Rathaus zur Sprache kommen, bei dem drei Schlüssel erbeutet worden sein sollen, bevor eine Alarmanlage die Einbrecher in die Flucht schlug.