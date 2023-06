Angst vor Sprengung: Sparkasse Oberhausen schließt Automaten

Die Volksbank-Geschäftsstelle auf der Gildenstraße in Osterfeld ist das Ziel einer Geldautomatensprengung geworden.

Geldautomatensprengung in Oberhausen

Oberhausen. Die Oberhausener Sparkasse zieht nach der jüngsten Sprengung drastische Konsequenzen. Mehrere Geldautomaten werden geschlossen.

Nach der spektakulären Geldautomaten-Sprengung in Oberhausen-Osterfeld zieht die Stadtsparkasse drastische Konsequenzen. Das Geldinstitut schließt im Stadtgebiet mehrere Geldautomaten. Betroffen sind die Stadtteile Alstaden-West, Styrum, Alsfeld und Tackenberg. Die Schließung erfolgt „mit sofortiger Wirkung und bis auf Weiteres“, gibt die Sparkasse in einer Pressemitteilung an.

Aus Angst vor einer Sprengung hatte die Stadtsparkasse Oberhausen bereits die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Im Stadtteil Königshardt passte nach dem Vorfall in Osterfeld nachts ein Wachmann auf die dortigen Automaten auf. Die Sparkasse betonte auf Nachfrage dieser Redaktion, dass sie „seit langem umfangreiche und branchenübliche Maßnahme zur Verhinderung von Automatensprengungen“ ergriffen habe.

Details will die Sparkasse aus Sicherheitsgründen allerdings nicht nennen. Bekannt ist aber, dass die Oberhausener Sparkasse ihre Geldautomaten-Service-Räume mit neuen Rolltoren gesichert hat, Farbpatronen einsetzt, die bei Sprengungen die Bargeldscheine einfärben, und Nebelmaschinen bei unbefugtem Eindringen in die Servicebereiche installieren ließ.

Sparkassen-Chef Oliver Mebus: „Sicherheit steht an erster Stelle“

Jetzt geht der Sparkassenvorstand noch einen Schritt weiter und lässt mehrere Geldautomaten komplett schließen. Keine einfache Entscheidung für das Geldinstitut: Denn der Service, sich schnell und in der Nähe mit Bargeld zu versorgen, wird dadurch eingeschränkt. „Auch wenn es schmerzt: Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oberhausen steht für uns an erster Stelle. Wir bitten unsere Kundinnen und Kunden um Verständnis für diese Sicherheitsmaßnahmen“, wird der Vorstandsvorsitzende Oliver Mebus zitiert. „Wir wollen kurzfristig das Risiko minimieren, das bei denkbaren Anschlägen Kundinnen und Kunden oder auch Anwohner im Umfeld gefährdet werden. Über das weitere Vorgehen wird in den nächsten Wochen beraten.“

Hier die Liste der Geldautomaten der Sparkasse Oberhausen

Eine Liste der Sparkassen-Geldautomaten, die im Betrieb bleiben, finden Kundinnen und Kunden im Internet auf www.stadtsparkasse-oberhausen.de.

In der Nacht zu Dienstag hatten unbekannte Täter den Automaten der Volksbank Rhein-Ruhr auf der Gildenstraße gesprengt. Ein Wachmann hatte Glück. Er befand sich zum Zeitpunkt der Sprengung auf der Toilette. Es entstand ein hoher Schaden. Die Statik des Gebäudes ist allerdings nicht gefährdet.

Vor der Sprengung hatten Täter in der benachbarten Stadt Bottrop zugeschlagen. In der Oberhausener Innenstadt hatte die Santander-Bank auf die zunehmende Zahl an Sprengungen reagiert und die Bargeld-Abhebung auf der Marktstraße eingestellt.

