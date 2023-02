Angler dankt Polizei Oberhausen nach nächtlicher Autopanne

Angler Jakob (25) mit 113-Zentimeter-Hecht in Holland – wenige Stunden später hat ihn die Polizei Oberhausen am Starenweg wieder flott gemacht.

Oberhausen / Hilden. Die Polizei Oberhausen freut sich über ein Dankeschön aus Hilden, Kreis Mettmann. Eine Streife hat einem Angler nachts aus der Patsche geholfen.

Ein ungewöhnliches Dankeschön hatte jetzt die Polizei Oberhausen im Mailpostfach: Zwei Angler aus Hilden (Kreis Mettmann) haben den Ordnungshütern einen schönen Gruß schicken lassen!

Und das ist die Geschichte dazu: Am Samstagabend, 28. Januar, war der angelbegeisterte Jakob aus Hilden zusammen mit einem Angelfreund von Oberhausen aus zum Nachtangeln nach Holland gefahren.

Jakob parkte den Wagen – von der Mutter in Hilden ausgeliehen – am Starenweg im Stadtnorden von Oberhausen, ganz in der Nähe der A3-Auffahrt Dinslaken-Süd. Von dort aus ging es mit dem Auto des Angelfreundes weiter in die Niederlande. Nach einer äußerst erfolgreichen Angeltour, in deren Verlauf sie einen Hecht von 113 Zentimeter Größe fingen, kehrten die beiden am frühen Sonntag gegen 3.30 Uhr zurück.

„Leider sprang der Wagen nicht mehr an“

Markus Jäschke aus Hilden, der Vater von Jakob (25), berichtet in seiner Dank-Mail an die Polizei Oberhausen: „Jakob wollte dann mit dem Wagen meiner Frau (schwarzer Fiat 500L) weiter Richtung Hilden fahren. Leider sprang der Wagen nicht mehr an.“

In dieser misslichen nächtlichen Situation war plötzlich die Polizei Oberhausen zur Stelle – der Vater berichtet in der Mail weiter: „Eine Streife Ihrer Polizei hatte die beiden Jungs schon im Blick und konnte schlussendlich helfen, den Fiat wieder flott zu bekommen. Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei den beiden Kollegen bedanken. Zum einen als Eltern (sonntagfrüh um 3.30 Uhr bekommt man einen Riesenschreck, wenn das Telefon klingelt) und auch im Namen der beiden Jungs. Die waren ganz begeistert von den hilfsbereiten und freundlichen Beamten. Somit war die Angeltour ein voller Erfolg!“

