Angebot gegen Einsamkeit: Verein lädt zu Brunch ein

Der Brunch findet Anfang Dezember in der Fabrik K14 statt. (Symbolbild)

Oberhausen. Um den sozialen Zusammenhalt zu fördern, hat sich in Oberhausen das Welcome Dinner gegründet. Die Initiative lädt zum gemeinsamen Brunch ein

Die Oberhausener Initiative „Welcome Dinner“ möchte den sozialen Zusammenhalt fördern und Einsamkeit mildern. Deshalb lädt sie alle Interessierten zu einem gemeinsamen Brunch ein. Am 10. Dezember um 11 Uhr wird in der Fabrik K14 gemeinsam gespeist und geplaudert. Die Einladung richtet sich an alle – egal welcher Herkunft und welchen Alters.

Die Teilnehmenden werden gebeten, nach Möglichkeit etwas für das Gemeinschaftsbuffet mitzubringen. Wasser wird von den Organisatoren gestellt. „Der Rest ergibt sich erfahrungsgemäß von selbst“, heißt es in der Ankündigung.

Die 2016 gegründete Initiative wurde jüngst von den Grünen im Landschaftsverband Rheinland mit dem Regenbogenpreis für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.

