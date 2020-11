Nein, die „Kalbacher Klapperschlange“ ist kein Kabarettpreis. Obwohl die bundesweit zahlreichen Trophäen der Kleinkünstler ja gerne skurril tituliert sind – und noch dazu verbunden mit einer Jahresgabe von eingedostem Elchgulasch oder ähnlichen Delikatessen. Nein, als 33. Preisträgerin der „Kalbacher Klapperschlange“ erwartet die Oberhausenerin Andrea Russo nun die kleine Statuette einer hölzernen Viper mit eingebauter Rassel – und fühlt sich als Autorin mächtig motiviert von dieser Auszeichnung für ihren Kinderroman „Green Witch“.

Denn Kalbach ist zwar ein weithin unbekannter Stadtteil von Frankfurt, im äußersten Norden der Mainmetropole, doch diese älteste, allein von Kindern vergebene literarische Auszeichnung hat seit Anbeginn 1988 besonderes Renommee: Schließlich waren Kirsten Boie und Roald Dahl die ersten Preisträger der „Klapperschlange“. Die nicht minder berühmte Cornelia Funke aus Dorsten besitzt sogar drei dieser besonderen Reptilien – und nennt die undotierte Ehrung einen ihrer „Lieblingspreise“. Da reiht sich die Oberhausenerin Andrea Russo gerne ein.

„Diesen Preis nehmen auch die Buchhändler wahr“: Andrea Russo freut sich für ihren Kinderroman „Green Witch“ um eine aufmüpfige Junghexe. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

„Guck mal, mit wem Du in einer Liste stehst“ – den Tipp hatte ihr Bruder ihr beglückt am Telefon mitgegeben. Schließlich ist Kinderbuchautorin „nur“ der Zweitjob für die vielbeschäftigte Autorin, die als Anne Barns ihre Inselromane mit köstlichen Rezepten spickt, aber auch als Anna Rosendahl und Anne Töpfer veröffentlichte. „Eine Autorin braucht immer wieder neue Motivation“, sagt Andrea Russo. Und bei einer großen Kinderjury aus über hundert Acht- bis 13-Jährigen weiß sie: Hier spielen Eitelkeiten des Literaturbetriebs keine Rolle. „Ich habe mich so gefreut, weil Kinder ehrlich sind.“

Die fleißigste Jurorin las 55 Kinderbücher

Dabei hatte das Team der Erwachsenen vom Kinderverein Kalbach den jungen Juroren immerhin wuchtige 60 Bücher vorgelegt. Mindestens fünf Titel sollte jede Jurorin und jeder Juror gelesen haben – die zwölfjährige Kimia schaffte als fleißigste sogar 55 Kinderbücher in sechs Monaten: eine junge Leserin, wie sie sich Autorinnen wohl kaum zu erträumen wagen.

Der Verlag eines „westfälischen Originals“ Erschienen ist der Kalbacher Gesamtsieger „Green Witch“ – wie alle 60 Bücher der Konkurrenz um die „Klapperschlange“ – bereits im vorigen Jahr. Der witzig-spannende Roman für junge Leserinnen (und Leser) ab zehn Jahren ist 270 Seiten stark, illustriert von Tobias Goldschalt und kostet 12 Euro. Der Münsteraner Coppenrath Verlag hat eine lange Tradition als fürstbischöfliche „Hofbuchhandlung“ seit dem 18. Jahrhundert. Einst spezialisiert auf wissenschaftliche Literatur, wurde er in den letzten Jahrzehnten von Verleger Wolfgang Hölker, einem „westfälischen Original“, wie es auf der Coppenrath-Webseite heißt, gründlich umgestaltet. Mit den beiden Kinderbuch-Serien „Felix“ von Annette Langen und „Prinzessin Lillifee“ von Monika Finsterbusch – und mit der „Spiegelburg“-Abteilung für Non-Books – vermarktet Coppenrath parallel den beliebten Lesestoff und die dazu passenden Geschenkartikel.

Für die 2020 leider nur virtuelle Preisübergabe hat Andrea Russo denn auch zu Hause ein Dankesvideo aufgenommen und ein Päckchen mit literarischen Gaben an den Kinderverein nach Frankfurt geschickt. „Green Witch“, der nun geadelte Vorjahrestitel aus dem Münsteraner Coppenrath Verlag, erzählt von der zwölfjährigen Elisabeth Aurora Vermeer, genannt Lizzy, die ihre Ausbildung in der Hexenkunst ausgerechnet bei Großtante Camilla antreten soll, einer Kräuterhexe. Doch dann begegnet Lizzy unverhofft Mayla, der schönen Meerhexe. Was führt sie im Schilde? Und wer hat Großtante Camilla plötzlich in eine riesige Stinkpflanze verwandelt? Lizzy will ihre Familiengeheimnisse ergründen: mit Witz und großer Klappe.

„Mirella Manusch“ ist offiziell das erste gemeinsame Werk von „Anne Barns“ und Christin-Marie Below, die allerdings schon für „Green Witch“ ihrer Mutter mit Witz und Ideen geholfen hatte. Foto: Salvatore Russo

Und einige der witzigsten Ideen, räumt Andrea Russo ein, stammen von ihrer Tochter: Mit Christin-Marie Below hatte sie als „Anne Barns“ kürzlich den frech-witzigen Vampirroman „Mirella Manusch“ auf den Büchermarkt gebracht: „Green Witch war das erste Buch, an dem meine Tochter mitwirkte.“ Ihre Ideen hatten dem Buch kurz vor dem Abgabetermin noch einige besondere Pointen verpasst – „Mirella“ allerdings war von Anfang an ein gemeinsames Werk von Mutter und Tochter.

Am Schreibtisch der vertraute Termindruck

„Tragisch“ nennt es die 52-Jährige, dass beide nun nicht gemeinsam vor jungem Publikum lesen dürfen: „Für Januar wurden uns 17 Termine abgesagt.“ Denn selbst die von den Spiegel-Bestsellerlisten verwöhnte „Anne Barns“ weiß, wie wichtig Lesungen für die Schriftsteller-Existenz sind: „Viele Autoren leben davon.“

Sie selbst hat an ihrem Oberhausener Schreibtisch schon wieder den vertrauten Termindruck: „Ich muss Ende November abliefern, bin hier eingeschlossen – aber zum Glück nicht arbeitslos.“ Den lesehungrigen Kindern aus Kalbach in Frankfurt will sie ihre Aufwartung machen, wenn die gebürtige Hanauerin wieder ihre Mutter besucht: „Und wenn ich darf, lese ich nächstes Jahr für sie.“