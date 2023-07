Andrea Revers liest in der Fabrik von Mord und Katzenfängern

Oberhausen. Die Krimi-Autorin macht für die „Mord am Montag“-Reihe die vermeintlich idyllische Eifel zum Verbrechens-Schauplatz.

In der beliebten Reihe „Mord am Montag“ in der Fabrik K14, Lothringer Straße 64, liest Andrea Revers am 3. Juli um 20 Uhr aus ihrem neuen Buch „Hab keine Furcht“, dem dritten Eifel-Krimi mit ihrer Romanheldin Frederike Suttner.

Die 62-jährige Autorin aus Brühl im Rheinland ist diplomierte Psychologin. Außerdem studierte Andrea Revers Kommunikationswissenschaften und absolvierte eine Ausbildung zur Journalistin und Marketing-Beraterin. Nach 22 Jahren freiberuflicher Tätigkeit als Psychologin, Trainerin und Coach stellte sie 2019 die Weichen neu und konzentriert sich seither voll aufs Schreiben von Kriminalromanen und Kurzkrimis. Ihr Debütroman „Schlaf schön“ erschien 2020.

Unmengen an verwahrlosten Tieren

Auch bei ihren Krimis geht es nicht ohne Psychologie: Motivlagen, Stressmuster, der ganz normale Wahnsinn, gewürzt mit einer Prise Humor und Faszination über die Vielfalt des menschlichen – und ganz speziell: des Eifeler Daseins – sind Zutaten ihrer Werke.

In „Hab keine Furcht“ durchkämmt die pensionierte Kommissarin Frederike Suttner auf der Suche nach ihrem verschwundenen Kater das Dorf und die ganze Umgegend. Sind in der Eifel wieder einmal Katzenfänger unterwegs? Unverhofft stolpert Frederike über mysteriöse Ereignisse, die noch Schrecklicheres erahnen lassen: Was hat es mit den Unmengen an verwahrlosten Tieren auf sich, die auf dem Hof der kürzlich verstorbenen Claudia gefunden werden? Und hat bei Claudias tödlichem Fahrradunfall jemand nachgeholfen? Frederikes kriminalistischer Instinkt ist geweckt.

Einlass zum „Mord am Montag“ ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro; Tickets gibt’s per Mail an e.s.brieden@gmail.com

