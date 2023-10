Mit Andrea Bocelli gastiert am Donnerstag, 12. Oktober 2023, ein Star-Tenor in der Arena Oberhausen. Die Eintrittskarten sind begehrt - und haben ihren Preis.

Star-Konzert Andrea Bocelli in Oberhausen: Was kosten letzte Tickets?

Oberhausen. Star-Tenor Andrea Bocelli gastiert in der Arena Oberhausen. Für das Konzert wird ein volles Haus erwartet. Haben Kurzentschlossene noch Chancen?

Ein Weltstar gastiert in der Arena Oberhausen - und darf sich auf eine große Kulisse einstellen. Der italienische Star-Tenor Andrea Bocelli kommt am Donnerstag, 12. Oktober, neben dem Centro Oberhausen vorbei. Der erblindete 65-Jährige aus der Toskana verbindet bei seinem Gastspiel Klassik mit populären Hits. Für seine „The Most beloved Tenor“-Tournee ist die Nachfrage groß. Neben Oberhausen gastiert der berühmte Musiker in Deutschland noch in Mannheim, Leipzig und Berlin.

Das Konzert dürfte Erinnerungen wecken: Zu den Klängen der gemeinsam mit Sarah Brightman eingespielten Hymne „Time to say Goodbye“ ging die deutsche Box-Ikone Henry Maske am 23. November 1996 in der Olympiahalle von München in die Box-Rente. Die begleitende CD-Single thronte immerhin zwölf Wochen an der Spitzenposition. Der Tenor sang vor Persönlichkeiten der Weltgeschichte. Von US-Präsidenten bis zum Papst. Ein Stern trägt seinen Namen auf dem „Walk of Fame“ in Hollywood.

Andrea Bocelli: Nicht alle Online-Portale verkaufen noch Eintrittskarten

Zuletzt waren Fans verunsichert, ob es noch Eintrittskarten für das Konzert in der Rudolf-Weber-Arena gibt, ohne auf kostspielige Internet-Portale wie Viagogo oder riskante Schwarzmarkt-Webseiten zurückzugreifen.

Über Ticketmaster gibt es nämlich tatsächlich derzeit keine Chance, zwei zusammenhängende Sitzplätze zu ordern. Der Anbieter stellte am Donnerstag (5. Oktober) gerade einmal zwei einzelne Konzert-Plätze für den Oberrang in den Verkauf. Zum immer noch stolzen Preis von knapp 150 Euro.

Andrea Bocelli: Tickets kosten für die Arena Oberhausen stolze 200 Euro

Besser sieht es dagegen bei Eventim aus. Hier gibt es noch einige Tickets für die Unterrang-Blöcke 103 und 104 sowie 112. Sogar für den vorderen Bereich des Innenraums verkauft der Anbieter in Bühnennähe noch wenige Resttickets. Für alle vier Bereiche müssen Fans aber tief in die Tasche greifen. Ein Ticket kostet 201 Euro.

Wer beim Vorverkauf frühzeitig dran war, konnte auf den hinteren Plätzen im Oberrang wenige Konzert-Karten für rund 50 Euro kaufen.

Am Donnerstag, 12. Oktober, wird Oberhausen übrigens nicht nur durch Andrea Bocelli zur Konzert-Hochburg. Nur wenige Hundert Meter neben der Arena Oberhausen spielen die Spaß-Punk-Haudegen „Die Ärzte“ zeitgleich zum Star-Tenor ihr erstes von drei Konzerten in der Turbinenhalle.

