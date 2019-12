Oberhausen. Nach dem Vorjahreshit gehört die letzte Runde des Jazzkarussells am 19. Dezember wieder den „Krippenspielers“ des Allgäuers Matthias Schriefl.

Anarcho-Weihnachtsjazz entzückt das Oberhausener Gdanska

Das Jazzkarussell dreht am Donnerstag, 19. Dezember, noch eine spektakuläre Runde, bevor es in die Weihnachtspause geht. Das Publikum im Gdanska bespaßen um 20 Uhr Matthias Schriefls „Moving Krippenspielers“ mit ihrer so bizarren wie hochmusikalischen Weihnachtsstory.

Das vollkommen verrückte Krippenspektakel um den Trompeter und Multiinstrumentalisten aus dem Allgäu samt seiner sechsköpfigen Anarcho-Anhängerschaft erlebt dank des großen Erfolges im letzten Jahr eine zweite Runde am Altmarkt: diesmal mit neuer CD auf der „Wir beschenken Dich Tour“.

Beflügelt von Schalk und meisterhaftem Handwerk

So hat man die bekannten Weihnachtslieder bestimmt noch nie vernommen. Mal werden selten gehörte Weisen aus dem Allgäu oder aus Dänemark in ihrer schlichten Schönheit vorgestellt, mal ein alter Evergreen mit einem punkigen Beat dargeboten. Manchmal taucht ein heimeliger Dreigesang auf, der an eine Allgäuer Weihnachtsstube mit warmem Holzofen erinnert, oder es grooven zwei Tubas mit komplementären Schlagzeug-Beats und schaukeln sich zu echten Großstadt-Riffs hoch.

Beflügelt von Schalk und meisterhaftem Handwerk wird aufbauend auf der Tradition eine neue Weihnachtsgeschichte geschrieben. Sechs Musiker, rund 30 Instrumente, weihnachtliche Kostüme, eine Weihnachtsgeschichte, die gut angeschrägt ins immer Schrägere abdriftet, dazu Gesang und ein paar Volkstänze: Das sind die Zutaten für dieses zeitlose Krippenspiel. Volksgut trifft Jazz trifft Balkan trifft Calypso trifft Funk trifft Punk trifft Reggae . . . trifft Hörspiel. Vieles ist dabei nicht vorhersehbar. Weder für die Konzertbesucher noch für die Ausführenden.

Karten kosten an der Abendkasse 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, online jazz-in-oberhausen.de