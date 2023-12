An Weihnachten: 36-jähriger Oberhausener stirbt bei Unfall

Oberhausen Am ersten Weihnachtstag verlor ein 36-Jähriger in Oberhausen sein Leben. Ein Autofahrer übersah den Fußgänger beim Abbiegen. Warum, ist unklar.

Dramatischer Unfall an Weihnachten in Oberhausen: Am Montagabend, 25. Dezember, ist ein 36-Jähriger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte, wollte der Mann über die Kreuzung Grenzstraße/ Lothringer Straße gehen. Ein Autofahrer (53), der links abbiegen wollte, übersah ihn. Der 36-Jährige starb in der Nacht zu Mittwoch im Krankenhaus an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei Oberhausen zeigt die Ampel an der Unfallstelle für Fußgänger und Autofahrer gleichzeitig grün an. Der 53-Jährige wollte in die Lothringer Straße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der 36-Jährige stürzte und zog sich schwerste Verletzungen zu. Laut Polizei hielt der Autofahrer sofort an und kümmerte sich um den Verletzten. Ein Krankenwagen brachte den Schwerstverletzten in die Klinik. Dort kämpfte der junge Oberhausener um sein Leben – vergebens. Am Mittwoch teilte die Polizei zunächst den Angehörigen und dem Autofahrer die schlimme Nachricht mit. Danach informierte sie die Öffentlichkeit per Pressemitteilung.

Warum der Autofahrer den Fußgänger übersah, ist noch unklar. Beamtinnen und Beamte des Verkehrskommissariats ermitteln nun, wie es zum Unfall kommen konnte.

