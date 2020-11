An diesen Oberhausener Schulen und Kitas gibt es Coronafälle

Oberhausen. Knapp 200 Schul- und 65-Kita-Kinder sind in Oberhausen derzeit in häuslicher Corona-Quarantäne. Diese Einrichtungen sind betroffen.

Die Stadt meldet neue Corona-Fälle an Schulen und Kitas – und gibt eine Übersicht über die Quarantäne-Maßnahmen: Am Sophie-Scholl-Gymnasium wurde ein Schüler positiv getestet, 74 weitere Schüler sowie vier Lehrer sind bis zum 25. November in Quarantäne. An der Hartmannschule sind 48 Kinder und eine Lehrkraft bis zum 26. November in Quarantäne. Dort wurde eine Lehrkraft positiv getestet.

Zwölf Schüler der Anne-Frank-Realschule sind bis zum 19. November in Quarantäne, an der Schillerschule sind es acht Kinder bis zum 23. November. Wegen eines positiven Corona-Tests bei einem Schüler der Gesamtschule Osterfeld sind vier seiner Schulkameraden bis zum 19. November in Quarantäne. Bis zum 23. November müssen sich 37 Schüler und vier Lehrkräfte des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums isolieren. An der Heinrich-Böll-Gesamtschule sind 13 Schüler und eine Lehrkraft bis zum 22. November betroffen. Unterm Strich macht das mit Stand 17. November 196 Schülerinnen und Schüler sowie 13 Lehrkräfte.

Übersicht: Corona an Oberhausener Kitas

Weitere Ermittlungen gibt es zu möglichen Fällen an der Fasia-Jansen-Gesamtschule und der Gesamtschule Osterfeld .

Übersicht der Kindertageseinrichtungen: An der städtischen Kita Stadtmitte sind 22 Kinder und eine Fachkraft bis zum 24. November in Quarantäne. An der Kita Königshardt sind es 18 Kinder und fünf Fachkräfte, die sich bis zum 24. November isolieren müssen. An der katholischen Kita St. Joseph befinden sich 25 Kinder und zwölf Fachkräfte bis zum 18. November in Quarantäne. Insgesamt in den Kitas betroffen sind derzeit 65 Kinder und sechs Erzieherinnen oder Erzieher.

Weitere Ermittlungen gibt es an der städtischen Kita Alsfeld , bei der Kindertagespflege Happy Kids und bei einer Tagesmutter .