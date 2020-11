An diesen Oberhausener Schulen meldet Stadt Coronafälle

15 Lehrer bzw. pädagogische Fachkräfte an Oberhausener Schulen sind derzeit in Quarantäne.

Oberhausen. Aktuell sind in Oberhausen 181 Schüler an neun Schulen in Quarantäne. Dazu kommen 127 Kinder, die derzeit wegen Corona nicht in die Kita dürfen.

Von den rund 25.000 Schülern an den rund 50 Oberhausener Schulen befinden sich derzeit insgesamt 181 Schülerinnen und Schüler an neun Schulen in Quarantäne – neben den jeweils positiv auf das Coronavirus Getesteten (Stand 13. November). So gibt es die Stadt Oberhausen in einer aktuellen Übersicht an. Insgesamt sind demnach ebenfalls 15 „Pädagogische Fachkräfte“ in Quarantäne – ob es sich dabei um Lehrer oder anderes schulisches Personal handelt, teilt das Rathaus nicht mit.

So hat das Gesundheitsamt an folgenden Schulen aktuell Quarantänemaßnahmen ausgesprochen: Schwarze-Heide-Schule: 26 Schüler/Schülerinnen und 3 Pädagogische Fachkräfte . Der Grund: 1 Schüler/Schülerin ist positiv getestet worden. Anne-Frank-Realschule: 15 Schüler/Schülerinnen. Der Grund: 1 Schüler/Schülerin ist positiv getestet worden. Hans-Böckler-Berufskolleg: 8 Schüler/Schülerinnen. Der Grund: 1 Schüler/Schülerin ist positiv getestet worden.

Gesamtschule Osterfeld: 7 Schüler/Schülerinnen. Der Grund: 1 Schüler/Schülerin ist positiv getestet worden. Heinrich-Böll-Gesamtschule: 50 Schüler/Schülerinnen und 4 Pädagogische Fachkräfte. Der Grund: 1 Schüler/Schülerin ist positiv getestet worden. Heinrich-Böll-Gesamtschule: 24 Schüler/Schülerinnen und 3 Pädagogische Fachkräfte. Der Grund: 2 Schüler/Schülerinnen sind positiv getestet worden. Elsa-Brändström-Gymnasium: 28 Schüler/Schülerinnen und 5 Pädagogische Fachkräfte. Der Grund: 1 Schüler/Schülerin ist positiv getestet worden.

Hartmannschule: 15 Schüler/Schülerinnen. Der Grund: 1 Pädagogische Fachkraft ist positiv getestet worden. Schillerschule: 8 Schüler/Schülerinnen. Der Grund: 1 Pädagogische Fachkraft ist positiv getestet worden. Weitere Kontaktpersonen werden noch ermittelt.

In folgenden Schulen laufen nach Angaben der Stadt noch Ermittlungen zu Quarantänezahlen und Kontaktpersonen: Fasia-Jansen-Gesamtschule, Hans-Böckler-Berufskolleg und Schillerschule.

Eine geschlossene Kita und zwei geschlossene Gruppen

Gleichzeitig sind derzeit 127 Kinder aus Oberhausener Kitas in Quarantäne sowie 26 pädagogische Fachkräfte aus diesen Einrichtungen – wie bei den Schulen nach Angaben der Stadt „neben den positiv Getesteten“. An folgenden Kindertageseinrichtungen wurden aktuell Quarantänemaßnahmen ausgesprochen: Kath. Kita St. Joseph: 25 Kinder und 10 pädagogische Fachkräfte. Der Grund: 1 pädagogische Fachkraft ist positiv getestet worden. Städt. Kita Alsfeld: 11 Kinder und 2 pädagogische Fachkräfte. Der Grund: 1 pädagogische Fachkraft ist positiv getestet worden. Kita Glühwürmchen: 5 Kinder. Der Grund: 1 Pädagogische Fachkraft ist positiv getestet worden. Inklusive der geschlossenen Kita St. Theresia sowie der zwei geschlossenen Gruppen in St. Barbara kommt die Stadt auf 127 Quarantäne-Kinder aktuell. 26 Mitarbeiter sind im Corana-Zwangsurlaub.