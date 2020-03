Das Amtsgericht hat am Donnerstag einen 53-jährigen Oberhausener zu einer Haftstrafe von fast zwei Jahren auf Bewährung verurteilt, nachdem dieser im März 2019 eine Bombe gebaut und damit einen 49-jährigen Chemiearbeiter in Lebensgefahr gebracht hatte. Eben dieser geladene Zeuge, der die Explosion an einer Parkbank im Hausmannsfeld verhinderte, kam mit dem Schrecken davon.

22 Minuten berät sich das Schöffengericht um Marc Voosen an diesem Vormittag, bevor der Richter das Urteil verkündet: Ein Jahr und neun Monate auf Bewährung, dazu 150 Sozialstunden und die Aufsicht durch einen Bewährungshelfer für „die versuchte Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion“. Während die Schöffen einen ernsten, teils schockierten Eindruck machen, nimmt der Verurteilte den Schuldspruch mit Fassung.

Marc Voosen erhöht das geforderte Strafmaß der Staatsanwältin

In seiner Begründung macht Marc Voosen deutlich, warum er das geforderte Strafmaß der Staatsanwältin von einem Jahr auf Bewährung für nicht ausreichend hält. „Da ist eine Bombe gebaut worden, mit massiver Gefährdung für Leib und Leben. Anstatt einzuschreiten, haben Sie den Zeugen zur Bombe laufen lassen – und die Konsequenzen in Kauf genommen.“

Was war passiert? Am 4. März 2019 hatte der arbeitslose Straßenbauer laut Protokoll eine Literflasche Bioethanol an einer Parkbank auf dem Geh- und Radweg im Hausmannsfeld platziert. Darin: 50 Gramm Schwarzpulver aus handelsüblichen Silvesterböllern, dem LKA-Bericht nach ummantelt mit Gips – was die Wucht der Detonation erhöht hätte.

Oberhausener hat Glück – die Lunte geht aus

Das Glimmen der Zündschnur machte in der Dämmerung einen 49-jährigen Oberhausener mit Hund aufmerksam, der sich der Bombe ahnungslos näherte. Sein Glück: Die Lunte ging für einen Moment aus. Mit dem Licht der Taschenlampe und einem Taschenmesser schaffte es der Chemiearbeiter eigenen Angaben nach, die Schnur zu durchtrennen und mit einer Anwohnerin die Polizei zu rufen – den Verurteilten habe er dabei nicht bemerkt.

Der Oberhausener versucht am Donnerstag, seine Tat zu erklären. Aus Langeweile und um einen lauten Knall zu hören habe er die Bombe gebaut. Die Gefahr unterschätzt, sich nichts dabei gedacht. Richter Marc Voosen hakt nach und will nachvollziehen – auch um festzustellen, warum er den Hundehalter nicht gewarnt habe. Eine Antwort bleibt der Mann schuldig. Beide sind sich einig: So verhält sich kein 53-Jähriger.

Marc Voosen: „Das nehmen wir Ihnen nicht ab“

Während das Geständnis und die Entschuldigungen für den Verurteilten sprechen, schlägt das Pendel bei zwei Vorstrafen – Fahren ohne Führerschein und der Besitz von Betäubungsmitteln – in die andere Richtung. Entscheidend sind für Marc Voosen und die Schöffen am Ende aber die Erklärungen des Mannes. Der Richter: „Nicht um die Gefahr gewusst zu haben – das nehmen wir Ihnen nicht ab.“