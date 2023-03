Auch an der Werksgasthauskreuzung (am oberen Bildrand) finden in diesem März Arbeiten an der Ampelanlage statt.

Stadtverkehr Ampelwartungen starten an drei Kreuzungen in Oberhausen

Oberhausen. Im Monat März finden an mehreren wichtigen Kreuzungen in Oberhausen Arbeiten an den Ampelanlagen statt. Hier die Details.

In den nächsten zwei Wochen starten Wartungsarbeiten an mehreren Ampelanlagen im Stadtgebiet von Oberhausen.

Während der Arbeiten werden die entsprechenden Ampelanlagen zeitweise ausfallen. In dieser Zeit gelten die jeweiligen Schilder vor Ort. Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, Rücksicht auf Fußgänger, Radfahrer und mobilitätseingeschränkte Menschen zu nehmen.

Werksgasthauskreuzung ist am 24. März betroffen

Am Freitag, 17. März, von 5 bis 6 Uhr, finden Wartungsarbeiten sowohl an der Ampelanlage Mülheimer Straße/Danziger Straße als auch an der Ampel Dorstener Straße/Teutoburger Straße statt. Weiterhin sind an der Kreuzung von Mülheimer Straße, Konrad-Adenauer-Allee, Essener und Duisburger Straße (Werksgasthauskreuzung) am Freitag, 24. März, von 5 bis 6 Uhr Wartungsarbeiten an der dortigen Ampel geplant.

