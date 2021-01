Ehrenamt Ambulantes Hospiz Oberhausen auch in der Pandemie präsent

Oberhausen Das Team des Ambulanten Hospizes ist seit vielen Jahren in Oberhausen präsent. Das gilt auch in der Zeit des coronabedingten Lockdowns.

Das Ambulante Hospiz Oberhausen e.V. will auch in der Zeit der Corona-Pandemie ein verlässlicher

Ansprechpartner sein und schnelle und unkomplizierte Hilfe leisten. Das betont die Einrichtung in einer aktuellen Mitteilung.

"Wir passen uns den aktuellen Gegebenheiten an und unterstützen alle Interessierten, so wie es die Situation verlangt", sagt die leitende Koordinatorin Nicole Peters-Bokelmann. Von der Information über lokale Hilfen und Unterstützungsangebote bei schwerster Erkrankung bis hin zur Auskunft über Vollmacht und Patientenverfügung reicht dabei das Programm. Die Geschäftsstelle des Vereins auf der Marktstraße ist von 9 bis 14 Uhr unter Tel. 0208 – 810 11 10 zu erreichen und danach über die Handynummer 0179 – 20 25 519.

Kampagne gestartet

Zudem hat der Hospizverein eine Kampagne für die Krankenhäuser und Altenheime in Kooperation mit dem Ambulanten Hospizdienst der Christlichen Hospize Oberhausen gestartet. Dazu wurden Plakate mit dem Angebot der "Sitzwache" in allen Einrichtungen verteilt. Der Begriff „Sitzwache“ stammt aus der Versorgung und Begleitung erkrankter Menschen und beschreibt die Situation, bei dem ein Mensch am Bett eines anderen sitzt. Für den einen kann es wohltuend sein, dass einfach jemand anderes da ist; für den anderen ist es beruhigend, wenn etwas erzählt, gesungen oder gebetet wird. Die Möglichkeiten sind dabei sehr individuell.

Spezielle Vorbereitung

Die Ehrenamtlichen der Hospizdienste wurden in einem Kurs für diese besondere Form der Unterstützung qualifiziert. Der Einsatz ist für alle Beteiligten ist kostenfrei und kann schnell arrangiert werden. Die Voraussetzung für den Einsatz der Ehrenamtlichen ist jedoch eine schwere Erkrankung der zu begleitenden Person.

Auch für Privatpersonen

Dabei gilt dieses Angebot nicht nur für Einrichtungen, sondern auch für Privatpersonen, die einen Zugehörigen daheim versorgen. Bei weiteren Fragen wenden sich Interessenten an die genannten Kontakt-Nummern des Ambulanten Hospizes Oberhausen oder an den Ambulanten Hospizdienst der Christlichen Hospize Oberhausen unter Tel. 0173 – 98 67 043.